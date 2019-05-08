Ближе к народу. Меган Маркл показала послеродовые недостатки фигуры

Сегодня, 13:56 \\ Шоу-бизнес

Живот, располневшие бёдра и пухлые руки не постеснялась продемонстрировать герцогиня на первом выходе с новорожденным принцем.

Уже который день в мире обсуждается пополнение в королевской семье: 6 мая Меган Маркл и принц Гарри стали молодыми родителями мальчика. И хотя герцогиня Сассекская изначально отказывалась выходить в свет, то на третьи сутки после родов молодые родители всё-таки показали новоиспечённого наследника на королевский престол. Закрытая фотосессия прошла в Виндзорском замке. И, стоит отметить, герцогиня достойно держалась, открыто показав послеродовые недостатки фигуры: не опавший живот, пухлые руки и располневшие бёдра, тем самым, не стесняясь фигуры, которая из-за особенностей физиологии может не сразу прийти в норму.

К тому же, такой героический подвиг оценили большинство женщин, что впадали в послеродовую депрессию на фоне отсутствия идеальных параметров. Очевидно, если уже королевская особа не боится своих недостатков, то и любая молодая мать способна смириться с «законами» природы. Тем не менее, Маган всегда отличалась простотой в своём поведении, несмотря на требования Королевы, а таким заявлением лишь в очередной раз продемонстрировала свою близость к народу.

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Автор - Лера Тихомирова
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