«Не жена, а диктатор в юбке!»: Хейтеры нашли причину «бесхребетного» поведения Сергея Пынзаря

Сегодня, 18:00 \\ Шоу-бизнес

Готовность подчиняться Даше во всех её прихотях, скрывалась со времён закомплексованного прошлого Сергея Пынзаря.

 Любовь или зависимость? Что на самом деле скрывается за семейной жизнью Дарьи и Сергея Пынзарей. Молодые люди познакомились, будучи участниками телепроекта «Дом-2». Сергей Пынзарь пришёл туда уже обаятельным спортсменом и сразу же обратил внимание на хрупкую блондинку. Дарья Черных в свою очередь, не стала упускать возможности завязать отношения с одним из ярких парней телепроекта. После того, как ребята стали жить вместе и узаконили свой брак, многие фанаты заметили, что Сергей ведёт себя, как подкаблучник.

Чего бы ни захотела капризная Даша, как по щучьему велению исполнялось спортсменом. Зрители недоумевали, почему Сергей не может дать Даше отпор и хоть раз поступить, как настоящий мужик.

«Не жена, а диктатор в юбке!», «Серёга, почему ты разрешаешь ей вить из тебя верёвки?», - комментировали пользователи сети.

 Но позже, хейтеры нашли причину «бесхребетного» поведения Сергея Пынзаря. В этом им помогла подростковая фотография Сергея. На ней красовался не чернявый спортсмен Серёга, а закомплексованный «ботаник» Серёжа.

 Тут всё встало по своим местам. Такие парни, зачастую не уверены в себе, «затюканы» одноклассниками и вместо девушки обнимают учебник истории. В спорт идут опять же за тем, чтобы научиться давать обидчикам отпор. Набравшись силы и смелости, такие парнишки решаются «покорить» мир. Поэтому, заинтересовав фигуристую блондинку, Пынзарь уже не мог её упустить.

 Старые комплексы постепенно вернулись, а умение быть «мужиком», так и не пришло. Именно по этой причине, Дарья Пынзарь «крутит и вертит» своего супруга на всех пальчиках с красивым маникюром.

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Автор - Ангелина Гордон
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