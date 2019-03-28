Кридобузики? Ольга Бузова и Крид перестали скрывать свои отношения

Сегодня, 11:12 \\ Шоу-бизнес

Об этом говорит тот факт, что певица отдыхает в компании талантливого хип-хоп исполнителя Крида.

На прошедшем международном фестивале «Жара» папарацци заметили, что Булаткин и Бузова впервые парой вышли в свет. После чего, Ольга добавила фото в свой Instagram на котором довольные артисты стоят и улыбаются друг другу. Егор и Ольга перестали скрывать свои отношения, совсем недавно в сети появились слухи, что их снова видели счастливых за совместным ужином. Оля выложила stories,где Егор сидел за столом с ведущей в неизвестном ресторане, рэпер пританцовывал руками, а Ольга в свою очередь не отставала от него.

«Такой серьезный типо, на самом деле, он не такой», - рассказала Оля своим подписчикам. Вероятно, намекая на то, что Егор очень ласков, нежен, весел и добр к Ольге.

«Очень гармонично смотритесь, не томите, объявляйте о своих отношениях, мы с нетерпением ждем Кридобузиков и конечно же, совместную песню», - комментируют фото фолловеры певицы. Скорее всего, Оля смогла побороть боль и «открыла мир других мужчин», а так же свое сердце для новых отношений, подписчики радуются за Бузову. Ведь теперь, как в своих песнях - она не будет «просыпаться одна». Фолловеры Крида разделились во мнении, многие рады за артиста, что у него завязались отношения и наконец он покинул ряды холостяков. Ольга так же, как и Егор давно не была в отношениях, после скандального развода с футболистом, Бузова до настоящего момента не представляла публике своих любовников. Скорее всего, для Ольги новые отношения - это большой шаг.

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Автор - Ария Нойманн
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