Бородина пожинает плоды пластики: Телеведущую «обсыпало» угрями по всему лицу

Сегодня, 11:04 \\ Шоу-бизнес

В прошлом Ксения решилась на несколько пластических операций, однако сейчас от такого опыта организм стал давать сбои, заметили ее поклонники.

Телеведущая «Дома-2» заставила переживать своих поклонников, когда они заметили угревую сыпь по всему ее лицу. Они тут же предположили, что причиной этому может быть отторжение организмом «уколов красоты» и прочих хирургических вмешательств в лицо девушки. И сейчас Ксения Бородина просто пожинает плоды своей прошлой пластики, шокируя своих подписчиков в Instagram и зрителей.

Напомним, что ранее телеведущая увеличила губы, произвела коррекцию носа, чтобы сделать его менее широким и сделала несколько «уколов красоты». А вот свою изюминку (родинку под глазом) Ксения Бородина убирать не собирается. Как известно, нынешний супруг девушки Курбан Омаров также прибегал к помощи пластической хирургии. Видимо, это у них семейное — казаться быть лучше.

За время пребывания на проекте девушка сильно изменилась. Многие приписывают ей несколько пластических операций, благодаря которым она из пухленькой простушки соведущей превратилась в светскую львицу и икону стиля. Сама же Ксения никак не комментирует слухи, а иногда даже отрицает. Тем не менее при сравнении фотографий более чем 10-летней давности разница во внешности очевидна и хорошо различима. Однако, сейчас ее «обсыпало» угрями по всему лицу, вероятно, что это последствия хирургического вмешательства.

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Автор - Михаил Примаков
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