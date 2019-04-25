Боится показать? Королёва скрывает от Тарзана «интимный подарок»

Сегодня, 11:58 \\ Шоу-бизнес

Дизайнер Филиппа Киркорова решил удивить певицу накануне ее дня рождения.

С тех пор, как известная певица Наташа Королёва стала активно вести свой профиль в Instagram, поклонники не прекращают говорить о ее простоте и отсутствии гордыни. Однако накануне она получила подарок, который может поставить под сомнение эти мнения. Дело в том, что приближается день рождения знаменитости, а потому ее знакомые и друзья уже начинают запасаться подарками.

Необычным презентом удивить ее решила дизайнер Татьяна Мельник, которая создавала украшения для многих деятелей российского шоу-бизнеса, включая Филиппа Киркорова и Сергея Зверева. Королёва призналась, что уже видела его: «Это достаточно интимный подарок. Роскошная корона, которую изготовили специально для меня в Италии».

Тем не менее, от Тарзана она до сих пор ее скрывает - хочет, чтобы муж увидел украшение на ней на сцене, ведь вскоре та планирует выступить с концертом в театре Надежды Бабкиной.

Но, видимо, фанатам показать корону Наташа Королёва боится, даже называет ее завуалированно, «интимный подарок». По всей видимости, она понимает, что надеть на себя корону - жест достаточно нескромный. Тем более, что она знала об ее изготовлении еще до того, как оно началось, но не отказалась от нее. Именно поэтому, похоже, певица решила оправдаться и заявила, что состязаться украшениями с другими звездами не планирует.

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Автор - Мартина Корф
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