Любовная связь с режиссёром? Преемница Самбурской заняла её место в спектакле

Девушка могла повлиять на решение режиссёра о преждевременном увольнении Самбурской.

Несколько дней назад Настасья Самбурская пожаловалась пользователям, что хотела мирно уйти из театра, доиграв до конца сезона. По рассказу Анастасии, она оповестила режиссёра – Антона Яковлева заранее и согласилась обучить преемницу. Но ответа от него так и не дождалась. По её рассказу, он молча, не уведомив Настасью, решил ввести в состав спектакля новую актрису Елену Николаеву.

Возможно, артистку связывают любовные отношения с режиссёром, не мог так просто театр отказаться от известной актрисы Самбурской. Девушка очень скандальная и вокруг неё ходит немало слухов, однако, у неё есть свой зритель, который её любит за талант и многие покупали билеты именно благодаря её участию.

«Театр потерял часть зрителей, так как ни для кого не секрет, что Настасья была эпицентром внимания театра на малой Бронной», «Может у него роман с Николаевой?», - пишут подписчики Самбурской. Давно известно, что знакомства являются важным моментом при устройстве на работу, вполне возможно, что у девушки давно был вид на место Анастасии. И как только Самбурская дала намёк, что хочет уйти режиссёр воспользовался ситуацией.

Однако, Яковлев рассказал радиостанции «Говорит Москва», что Анастасия создала вульгарную интригу на пустом месте. И что он не выводил ее с состава раньше времени. По версии режиссёра, он предложил ей отыграть два спектакля и ввести новую актрису в мае, так как другой возможности нет.

«Это естественная производственная необходимость, успеть до нового сезона новую актрису. Она сказала либо все, либо ничего», - цитирует слова Яковлева «Говорит Москва».