Шалун, однако! Тарзан оказался ценителем фильмов c участием молоденькой актрисы

Об этом свидетельствует его подписка и лайки на её откровенной странице в Instagram.

Тарзан – мачо российского шоу-бизнеса и по совместительству муж певицы Наташи Королёвой. Уже на протяжении 15 лет звёзды живут счастливой семейной жизнью. Но видимо, Тарзан немного заскучал от разнообразия и подписался на очень интересный аккаунт в Instagram. Эта страница принадлежит некой «актрисе» (как она себя отметила) Liara Roux.

Но назвать её актрисой достаточно сложно, потому, что данная особа не имеет отношение к высокому киноискусству, а вероятно, является опытной мадам легкого поведения. Её откровенные фотографии могут сильно задеть людей с утонченной натурой. Но больше всего поражает насыщенная публичная жизнь пышногрудой девчонки. Liara предлагает семейным парам встречи за плату, более того, с таким предложением путешествует по разным странам мира. Какое же было удивление, когда на её странице в Instagram вдруг в качестве подписчика промелькнул знакомый аккаунт «tarzan_official».

Шалун, однако! Кто бы мог подумать? Тарзан оказался ценителем фильмов c участием молоденькой актрисы, которая так сильно похожа на молодую Наташу. Стыдно подумать, с какой целью муж Наташи Королёвой подписался на распущенную особу. Мужчина не стесняется лайкать её фотографии, тем самым, выражая к ней симпатию. С другой стороны к чему эти подозрения?

Возможно, Наташа Королёва в курсе происходящего. Ведь мы все помним те откровенные фото Королёвой и Тарзана, которые путём взлома попали в сеть. Отсюда следует вывод, что супруги знают толк в счастливой семейной жизни.