Провалил с треком: «Вечерний Ургант» дал Михаилу Шацу «второй шанс» стать юмористом

Сегодня, 09:00 \\ Шоу-бизнес

Новоиспеченный стендапер «Первого канала», похоже, не оправдал надежд зрителя и продюсера телешоу.

Известный телеведущий и актер канала СТС Михаил Шац, после увольнения с канала был предоставлен практически самому себе. Без объяснения причин стали закрываться шоу с его участием, такие как «Слава богу, ты пришел!» и «Хорошие шутки».

Его супруга Татьяна Лазарева, также пострадала в неравной борьбе за место ведущей на канале вместе с Шацом, и в итоге, покинула его навсегда. Можно сказать, Шаца и Лазареву уволили без объяснения каких-либо на то причин. Несколько лет в карьере супружеской пары было затишье. Татьяна уехала жить за границу, а Михаил остался в Москве, поскольку слывет истинным патриотом своей страны. Актер пытался пристроиться в различные медиа-СМИ, но попытки были тщетны.

Вероятно, совсем отчаявшемуся ведущему - «Вечерний Ургант» дал «второй шанс» стать юмористом. Но, как оказалось на деле, он провалил его треском. Бывший участник КВН попытался пошутить о старости, лысине, об интимных отношениях и венерических заболеваниях. На протяжении всего stand-up-выступления обстановку скрашивал лишь выдавленный смех Ивана Урганта и его собственный. Люди предательски молчали, иногда просто хлопая в ладоши невпопад для поддержки «закапывающего» свой талант юмориста.

Казалось, что Шаца будто заставили выти на сцену или какие-либо причины вынудили его написать хоть какой-то мало-мальский текст к эфиру.

Известный блогер и российский деятель - Кристина Потупчик тоже прокомментировала ситуацию с Шацем в своем телеграм-канале «Небожена»: «Шац такой унылый, даже для меня, которая дает ему большой аванс за его взгляды и происхождение. Как он только попал в юмористы? Удивительно вторичный и несмешной человек».

И, действительно, после неравной борьбы телеканала СТС и Шаца – победил телеканал. А Михаил смог найти поддержку лишь в своем коллеге Урганте. Вот только пока, неудачи постигают Шаца, а телеканалы на отрез отказываются работать с ним на постоянной основе. Что же такого сделал Михаил Шац всей медиа-СМИ? К сожалению, пока вопрос остается открытым.

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