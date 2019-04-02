Решетова туда же: Девушка Тимати вместе с Рудовой устраивает сомнительные розыгрыши ценой в миллионы

Сегодня, 06:54 \\ Шоу-бизнес

Популярные девушки решили провести странный конкурс, видимо из-за недостатка денег, главным призом которого стал автомобиль Mercedes-Benz. 

Сейчас в социальной сети Instagram стало очень популярно проводить розыгрыши денег или конкретных призов. Суть конкурса заключается в том, что популярные блогеры или личности с аудиторией в миллионы человек, просят каждого участника подписаться на более сотни рекламных аккаунтов. И в последствии случайным образом выбрать победителя из количества участников. Все рекламные аккаунты проплачивают данные действия организатору. 


В подобную авантюру ввязалась девушка Тимати в компании с актрисой Натальей Рудовой, собственно, и сам Тимур проводил такой же конкурс с автомобилем марки Porsche. Примеров таких конкурсов от звезд российского шоу-бизнеса не мало. Однако в данном случае, одни из самых популярных девушек в стране устраивают сомнительные розыгрыши, цена главного приза которых оценивается в несколько миллионов рублей.

Вероятнее всего, что Решетова и Рудова занялись подобной рекламой из-за недостатка денег. Возможно, Тимати не в силах дать своей девушке всего, что она хочет. И Первая вице-мисс России 2014 года решила взять все в свои руки, в том числе и собственный заработок. По части Натальи Рудовой также можно сказать, что девушка приподняла себе популярность перед грядущим конкурсом при помощи скандала, связанного с ее парнем, в ориентации которого сомневаются пользователи интернета.

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Автор - Михаил Примаков
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