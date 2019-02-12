Благодаря новому образу Таисия Повалий помолодела на несколько лет

На днях Таисия Повалий приняла участие в съемках для своего нового альбома. Благодаря новому образу, который примерила певица, она помолодела на несколько лет.

В декабре 2019 года Таисии Повалий исполнится 55 лет. Певица признается, что никогда не стеснялась своего возраста, поэтому не скрывает его. Однако за собой звезда эстрады ухаживает, а также следит за тенденциями фэшн-индустрии.

Образ Таисии Повалий всегда узнаваем. Но для фотосессии на обложку сольного альбома стилисты предложили певице поэкспериментировать. Новый образ привел поклонников в восторг. Они отметили, что Повалий помолодела сразу на несколько лет.

В Сети уже появились кадры с промежуточными результатами работы. На них Повалий запечатлена в белом элегантном платье. Образ дополняет укладка на волосах волной.

«Какой образ! Какое фото! А какая Вы! Супер!!! Вы красотка»;

«Ваши роскошность и шикарность не имеют границ»;

«Сногсшибательный образ!!!! Самая Лучшая!!!!», - писали восторженные комплименты поклонники певицы.

Фотографии в новом образе украсят обложку нового альбома Таисии Повалий, который она запишет на украинском языке. Специально для певицы были написаны 10 песен, которые отражают ее взгляды на мир. Повалий считает это важным творческим проектом, так как долгое время она вынуждена была молчать на своей родине – Украине. Новый альбом позволит ей рассказать о том, что накопилось на душе.