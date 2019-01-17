Закономерность? Почему на Евровидение отправляют артистов нетрадиционной ориентации

Пользователи в сети не понимают, почему Россию не могут представить люди с традиционной ориентацией.

14 мая пройдёт первый этап отбора в конкурсе песни Евровидение. Россию представляет известный талантливый певец Сергей Лазарев. Пользователи с самого первого объявления об участии Сергея в конкурсе задаются вопросом: «Почему именно он?». В сети появилось предположение, что Лазарева, Билана, Киркорова не просто так отправляли на конкурс. Давно ходит слух, что певцов объединяет нетрадиционная ориентация. Фанаты уверены, что это неспроста. «А где все выпускники программы Голос? Почему их не приглашают на Евровидение? А только нетрадиционной сексуальной ориентации.. уже прям закономерность. Хотя бы через раз обычных людей приглашали», - пишут пользователи в Instagram группе «shoy_bizzz».

Гей-культура «вшита в историю Евровидения, так же крепко, как блёстки на костюмах участников», - сообщает BBC NEWS. По мнению конкурсантки из Австрии - Кончиты Вурст, которая победила в данном конкурсе несколько лет назад, геи любят Евровидение за то, что они могут быть самими собой, чувствовать себя в своей стихии – как и исполнители на сцене. Судя по данным комментариям, можно сделать вывод, что люди с традиционной ориентацией неинтересны в рамках данного конкурса. А многие артисты самостоятельно отказываются от участия в нем.

Вполне возможно, что продюсеры поняли, что большая часть фанатов состоит из лиц нетрадиционной ориентации. Если геи так любят данный конкурс, то скорее всего они будут голосовать за своих, вероятно, по этой причине два раза очень удачно выступил Дима Билан, взяв золото во второй раз. Можно предположить, что кандидатура Сергея Лазарева была выдвинута именно поэтому, ставки поставили на внешний вид артиста, который с большой вероятностью оценят люди гендерной идентичности.