В аэропорту Нью-Йорка Мадонну заставили снять паранджу на досмотре

60-летния певица Мадонна появилась в аэропорту Нью-Йорка в парандже. Однако на досмотре Мадонну заставили снять с себя мусульманское одеяние. Об этом информирует The Sun.

7 мая Мадонна появилась в аэропорту имени Джона Кеннеди, который находится в Нью-Йорке, в необычном облачении. Певица надела на голову длинный платок, закрывающий лицо, на манер паранджы. На глазах были темные очки. Дизайнерские брюки и куртка были также в черных цветах.

Однако на пункте таможенного досмотра сотрудники аэропорта заставили Мадонну снять импровизированную паранджу. Певица осталась лишь в брюках и серой футболке.

Поклонники Мадонны решили, что певица таким способом хотела остаться неузнанной во время своего пребывания в аэропорту Нью-Йорка. Поэтому она скрывала свое лицо платком.

К слову, несмотря на то, что певица находилась в Нью-Йорке, она отсутствовала на Met Gala. Хотя в предыдущие годы Мадонна принимала участие в модном событии.