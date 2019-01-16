«В нём будет жить дух мятежника»: Астролог предсказала судьбу сына Меган Маркл

Новорожденный наследник сможет перевернуть консервативный королевский уклад, посчитала эксперт из Британии.

Британский астролог Лиза Стардаст взялась предсказывать судьбу сына Меган Маркл и принца Гарри. Статью специалиста опубликовали в журнале Cosmopolitan. То, что мальчик родился под знаком восходящего Тельца, говорит не только о том, что он будет обладать сильной волей, но даже о том, что в нём будет жить дух мятежника.

Астролог заявила, что мальчик во многом будет похож на отца: он будет энергичным, спортивным и азартным. Лиза даже подчеркнула что он, как и принц Гарри, будет помешан на игре в поло и охоте.

Но, в отличие от родителя, который в молодости вёл беспорядочный образ жизни, ребёнок вырастет очень ответственным и даже попробует расшевелить консервативный королевский уклад, решившись трансформировать взгляды монархии. Стардаст также раскрыла его потенциальные увлечения в будущем: наследник короны будет интересоваться искусством, особенно – живописью.

Несмотря на то, что ребёнок с младенческого возраста будет приучен к роскоши, он сможет сохранить доброе сердце на протяжении всей жизни. Но вот в раннем детстве его прямой, твёрдый характер может доставить родителям немало хлопот, считает эксперт.