Николаев – школьник, а Вайкуле – торгаш? Харламов «поглумился» над новыми «жертвами»

Специфический юмор «Бульдога» может обидеть певцов, ведь безобидные на первый взгляд шутки оценит далеко не каждый.

Гарик Харламов стал уделять слишком много времени своей странице в сети Instagram. Теперь он делится с подписчиками не только фотографиями из путешествий или съемочного процесса, но и «искрометными» шутками «собственного производства». Совсем недавно он высмеивал Ларису Гузееву, но юмор быстро приелся, поэтому «Бульдогу» приходится искать новые объекты насмешек. На этот раз Харламов «поглумился» над новыми «жертвами», которыми стали Игорь Николаев и Лайма Вайкуле. На первый взгляд, в шутках нет ничего обидного, но своеобразный юмор понимает не каждый и может быть расценен в качестве оскорбления.

«Сегодня Косяков сделал настольную игру, завтра Вайкуле начнёт продавать батуты, Игорь Николаев станет лицом школьных каникул», – написал Харламов в своем микро-блоге. Неужели комик выставил Николаева школьником, а Вайкуле торгашом? Своим постом юморист мог подразумевать, что каждый человек может заняться совсем неожиданным для него делом. Только «Бульдог» не учел одного, что таким образом он усомнился в своих коллегах по сцене. Интересно, как мужчина «отбирает» знаменитостей, чтобы упомянуть у себя на странице? Определенной закономерности нет, поэтому каждый может попасть завтра «под удар».