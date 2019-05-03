Сдержали слово: Меган Маркл и Принц Гарри показали сына журналистам

Сегодня, 18:55 \\ Шоу-бизнес

Первые снимки новорожденного мальчика были сделаны в Виндзорском замке.

Меган Маркл и принц Гарри во многом отходят от классических традиций королевской семьи. Герцогиня Сассексская – первая, кто рожала в домашних условиях. Домашняя атмосфера не только успокаивала девушку, но и помогла ей хотя бы несколько дней скрывать новорожденного от объективов камер и репортёров.

Тем не менее, принц с супругой дали слово показать сына журналистам уже на третьи сутки после родов и сдержали его. Сегодня, 8 мая, мир впервые увидел лицо седьмого по счёту наследника на королевский престол. Закрытая фотосессия прошла в зале Святого Георгия в Виндзорском замке. Фотографом, чьи снимки были опубликованы, стал британский фотохудожник Крис Аллертон. Молодая семья только несколько минут позировала перед камерами, после чего герцог и герцогиня дали несколько комментариев, поделившись первыми впечатлениями от роли родителей. Имя новорожденного мальчика ещё не огласили.

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Автор - Балог Анна
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