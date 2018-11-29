Держите Олю семеро! Выходки Бузовой могут сорвать концерт для ветеранов 9 мая

Сегодня, 10:30 \\ Шоу-бизнес

Предельно откровенный наряд и эпичные прыжки в толпу - этим поп-дива может не ограничиться.

Сегодня в честь 74-летия со дня победы Красной Армии и советского народа над Германией у Киевского вокзала в Москве пройдет большой концерт для ветеранов, где самой неожиданной звездой станет Ольга Бузова. Звезда «Дома-2» с радостью приняла почетное предложение, и уже анонсировала свой репертуар – на концерте она исполнит «Принимай меня», «Мало половин» и «Я привыкаю».

К участию Бузовой в большом тематическом концерте публика отнеслась неоднозначно. Поклонники поддерживают решимость Ольги, которая выходит на новый уровень популярности. А вот хейтеры в соцсетях просят снять Бузову с концерта, пожалеть героев, и с опаской ожидают предстоящего выступления. Есть вероятность, что выходки Бузовой могут сорвать концерт для ветеранов 9 мая.

Поп-дива постоянно подвергается нападкам из-за своего провокационного поведения. Песни артистки, которые она исполняет исключительно под фонограмму, явно не рассчитаны на представителей старших поколений, а предельно откровенные сценические костюмы могут шокировать немолодую аудиторию.

«Феномен» Бузовой заставил волноваться даже актера Николая Добрынина: в своем микроблоге он поделился очередным позором Ольги на сольном выступлении - поп-дива, исполняя свои песни, настолько вошла в роль, что решила резво прыгнуть в толпу со сцены. Вот только ловить Ольгу никто не решился - зрители разошлись по сторонам, и она эпично приземлилась на пол. К счастью, артистка не пострадала, однако концерт моментально завершили, следует из поста.

Очевидно, что возможные провокации Ольги могут серьезно обеспокоить возрастных «поклонников». Потому - Держите Олю семеро! Ведь кто знает, на что еще решится знаменитость, дабы «порадовать» героев ВОВ.

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Автор - Диана Минина
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