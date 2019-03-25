А «спасибо деду за победу»? Волочкова опозорилась неуместным поздравлением с Днём Победы

«Гармонии и любви!», – желает балерина в перерывах между продажей своей книги.

Известная балерина Анастасия Волочкова, которая мимо себя не пропускает ни одного праздника, видимо, уже запуталась в больших майских выходных. Сегодня звезда шпагата опозорилась неуместным поздравлением своих подписчиков в Instagram с грядущим Днём Победы.

«В предпраздничный день я хочу пожелать всем жить в радости, гармонии и любви! Как важно радоваться каждому мгновению жизни и ценить его! Любить и быть любимыми-это такое счастье! Берегите своих любимых и чувства. Это Дар настоящий!», – пишет Анастасия своим фанатам, забыв даже о том, с каким выдающимся праздником она решила всех поздравить.

Не отметив ничего о семейных ценностях, ветеранах, людях, которые пережили войну, Анастасия завела свою старую пластинку о любви, любви, любви и гармонии, на фоне фотографии с рукой своего любовника-приживалы.

А «спасибо деду за победу»? - возникает лишь такой вопрос, глядя на публикацию балерины. Звезда даже не сказала спасибо своему деду за его самопожертвование, чтобы Настя могла спокойно танцевать в Большом театре. Вместо этого она прилегла на качели во дворе с «любовью всей своей жизни» и решила вспомнить о предстоящем празднике, который для неё самой, вероятно, почти ничего не значит.