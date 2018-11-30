«Посвятить себя детям»: Лена Миро сравнила Кейт Миддлтон с Джоли

Сегодня, 12:40 \\ Шоу-бизнес

Блогер уверена, что обе знаменитости пытаются «убежать» в материнство.

Скандальный блогер «Живого журнала» Лена Миро (настоящее имя Елена Мироненко) осуждающе выразила свое мнение относительно Кейт Миддлтон. Несмотря на то, что за четыре года супруга принца Уильяма родила троих детей, она планирует четвертого. При всем том, что ее муж «может быть слегка обеспокоен» появлением еще одного ребенка. Лена Миро убеждена, что принц Уильям уже не видит в возлюбленной ту прекрасную девушку, на которой женился 8 лет назад.

Блогер сказала, что герцогиня Кембриджская безуспешно старается найти свой смысл жизни в детях и сравнила Кейт Миддлтон с голливудской актрисой Анджелиной Джоли. Она отметила, что у двух знаменитостей объединяют изможденность и значительный контраст между «было» и «стало». По словам блогера, видят смысл жизни в детях только глупые люди с нестабильной психикой. Миро считает, что проще посвятить свою жизнь детям, чем взять всю собственную жизнь в свои руки.

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Автор - Маргарита Фрет
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