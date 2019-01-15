Йося переживет? Черно из-за крайней степени ожирения может оставить мужа вдовцом

Сегодня, 11:06 \\ Шоу-бизнес

Запущенное здоровье Саши «сведет ее в могилу», если она не предпримет меры для похудения, уверены фолловеры.

Лишний вес участницы Дом-2 чуть ли не самая обсуждаемая тема на проекте. В одной из групп любителей проекта недавно было опубликовано видео из эфира программы. На нем Орлова вместе с мужем Саши - Иосифом пытались «впихнуть» Сашу в рабочий комбинезон. С большим трудом у них все-таки это получается.

Судя по всему, Саша из-за крайней степени ожирения оставит мужа вдвоцом. Пользователи сети написали многочисленные комментарии под публикацией, обвинив Черно в том, что она «запустила себя». Ожирение является очень опасным заболеванием, которое в последствии и не предотвращении часто приводит к смертельному исходу. Переживет ли Йося «уход» Саши?

Разговоры о лишнем весе девушки – тема насущная. Попытки похудения Черно пока не увенчиваются успехом. Саша то и дело срывается и сильно эмоционирует из-за этого. Вероятнее всего, если девушка не возьмется за ум и не поставит себе цель похудеть, ее муж Иосиф рискует остаться молодым вдовцом.

Стоит отметить, что Черно периодами все-таки пытается похудеть, но постоянно срывается. Продюсеры проекта то и дело создают для девушки условия для снижения веса. Они наняли для Саши целую команду: диетолог, психолог и тренер, а также – назначили «приз» для девушки в случае похудения в 300 тыс. рублей. Судя по всему, этого мало для того, чтобы Саша «взяла себя в руки» и начала стремиться к сбросить вес. Если Черно не изменит своего отношения к себе, то ей она может в очень плачевной ситуации, считают фолловеры.

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Автор - Валерия Кирсанова
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