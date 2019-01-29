«Мой бессмертный полк»: Игорь Николаев показал фото своего деда-ветерана 

Накануне Дня Победы композитор расскажет о своем предке.

9 мая 2019 года состоится 74 годовщина победы Красной Армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Очень многие, среди которых и российские знаменитости, которые вспоминают своих предков и выражают благодарность за их за невероятный подвиг. Не стал исключением и популярный певец и композитор Игорь Николаев. В своем профиле Instagram он показал фото своего деда-ветерана, который был участником штурма Берлина. Подписчики сразу отметили большое сходство между Игорем и его родственником. Николаев сообщил, что накануне Дня Победы расскажет о деде-ветеране и поздравил всех с Великим Праздником.«МОЙ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК мой дед, Иван Николаевич Николаев, прошедший всю войну и дошедший до Берлина. С наступающим Великим Праздником ДНЁМ ПОБЕДЫ!» - подписал фотографию Николаев.

Интернет-пользователи отметили удивительное сходство деда и внука, и обратили внимание на фирменные усы, такие же, как у артиста. Поклонники поздравили композитора с праздником и выразили благодарность его родственнику за Великую Победу. «Это гордость!!! И Слава и Боль!! И светлая Память с благодарностью на коленях за нашу Жизнь!!», «Вы очень похожи на своего дедушку. Спасибо Вашему деду», «Вот откуда любовь к усам, очень похожи Вы на деда! С праздником Днем победы!!», «Одно лицо. Слава Деду!» - комментируют снимок фанаты.