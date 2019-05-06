Тарзана на помойку? Королёва заменила мужа-гуляку лучшими друзьями

Сегодня, 12:00 \\ Шоу-бизнес

Зачем разбираться в проблемах с супругом, если можно о них забыть и развлекаться с друзьями.

 

Сегодня подошел к концу гастрольный тур Наташи Королевой по городам Германии. Вместе со своей командой певица объездила несколько населенных пунктов и в завершение решила поблагодарить своих любимых зрителей за теплый прием. На своей странице в Instagram она опубликовала видео, на котором со всеми друзьями и коллегами веселилась на камеру. Примечательно, что по ее внешнему виду и поведению совсем не скажешь, что в семье появились некоторые проблемы. А они, по слухам, есть.

Фанаты давно обсуждают отношения артистки с Сергеем Глушко, а точнее его разгульный образ жизни. Стриптизер с псевдонимом Тарзан не стесняется обнимать других женщин на публике и несколько раз был замечен в окружении молоденьких девиц вне работы. Из-за этого в звездной семье мог наступить разлад.

 

Судя по поведению Королевой, она решила не страдать и отправить Тарзана «на помойку», заменив мужа-гуляку верными друзьями. К тому же, в последнее время парочка не добавляет совместные фотографии и не рассказывает поклонникам о своей личной жизни. Зато Наташа сблизилась с матерью. Теперь 73-летняя Людмила часто появляется в смешных роликах и светских мероприятиях. Быть может, на фоне раскола в семье Королева изливает душу самому близкому человеку.

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Автор - Александра Рождественская
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