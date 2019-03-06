Путевка вместо реабилитации? Борис Моисеев укорил друзей подарком

Так считают пользователи сети, учитывая то, что знаменитому исполнителю сейчас гораздо важнее восстановиться после болезни, нежели красоваться на лайнере.

Ни для кого не секрет, что совсем недавно народный любимец – Борис Моисеев пережил инсульт. Сейчас певец находится в стабильном состоянии и даже проходит реабилитацию в США, где и решил отметить день рождения.

В последние годы здоровье артиста начало подводить его, поэтому он был вынужден оставить сцену. Друзья решили поднять «боевой дух» Бориса Моисеева, «скинувшись» на дорогостоящий подарок.

Среди приглашенных на юбилей присутствовали старая подруга певца из США Адель Тод, Нелли Кобзон и другие. Они-то и преподнесли юбиляру путевку на крупнейший лайнер в мире, где он поселился в номере класса люкс со всеми удобствами, в том числе джакузи.

Однако, сам именинник не особо то и обрадовался подарку. Хотя певец и отблагодарил друзей за дорогостоящую путевку, сделал он это словно «сквозь зубы».

Оно и понятно, ведь в планах у мужчины было пройти полный курс реабилитации. А из-за того, что по причине здоровья Борис не может более выступать на сцене, у него наверняка возникли материальные трудности. В связи с которыми ему могла потребоваться поддержка друзей именно в плане оплаты реабилитации.

Именно это могло стать причиной того, что Борис Моисеев укорил друзей подарком. Якобы вместо того, чтобы дарить ему такую дорогую путевку, они могли оплатить артисту полный курс реабилитации, ведь это для него сейчас куда важнее, чем морские прогулки.

После завершения праздника Борис Моисеев, «оценивший» подарок, провел несколько дней в Майами, где все свободное время посвящал прогулкам на свежем воздухе, которые наряду с реабилитационными процедурами благотворно сказываются на его состоянии.