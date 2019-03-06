Путевка вместо реабилитации? Борис Моисеев укорил друзей подарком

Сегодня, 01:00 \\ Шоу-бизнес

Так считают пользователи сети, учитывая то, что знаменитому исполнителю сейчас гораздо важнее восстановиться после болезни, нежели красоваться на лайнере.

Ни для кого не секрет, что совсем недавно народный любимец – Борис Моисеев пережил инсульт. Сейчас певец находится в стабильном состоянии и даже проходит реабилитацию в США, где и решил отметить день рождения.

В последние годы здоровье артиста начало подводить его, поэтому он был вынужден оставить сцену. Друзья решили поднять «боевой дух» Бориса Моисеева, «скинувшись» на дорогостоящий подарок.

Среди приглашенных на юбилей присутствовали старая подруга певца из США Адель Тод, Нелли Кобзон и другие. Они-то и преподнесли юбиляру путевку на крупнейший лайнер в мире, где он поселился в номере класса люкс со всеми удобствами, в том числе джакузи.

Однако, сам именинник не особо то и обрадовался подарку. Хотя певец и отблагодарил друзей за дорогостоящую путевку, сделал он это словно «сквозь зубы».

Оно и понятно, ведь в планах у мужчины было пройти полный курс реабилитации. А из-за того, что по причине здоровья Борис не может более выступать на сцене, у него наверняка возникли материальные трудности. В связи с которыми ему могла потребоваться поддержка друзей именно в плане оплаты реабилитации.

Именно это могло стать причиной того, что Борис Моисеев укорил друзей подарком. Якобы вместо того, чтобы дарить ему такую дорогую путевку, они могли оплатить артисту полный курс реабилитации, ведь это для него сейчас куда важнее, чем морские прогулки.

После завершения праздника Борис Моисеев, «оценивший» подарок, провел несколько дней в Майами, где все свободное время посвящал прогулкам на свежем воздухе, которые наряду с реабилитационными процедурами благотворно сказываются на его состоянии.

Поделиться новостью:
Автор - Елизавета Маврина
Главное за неделю

Меган Маркл родила сына! Принц Гарри впервые стал отцом

 Герцогиня Сассекская подарила мужу наследника.

Тарзана на помойку? Королёва заменила мужа-гуляку лучшими друзьями

 Зачем разбираться в проблемах с супругом, если можно о них забыть и развлекаться с...

Боится опозориться? Орлова может скрывать роман с Владом Кадони

«Любовные» и тёплые комментарии, ведущий носит её на руках и дарит роскошные букеты, по...

«Мой бессмертный полк»: Игорь Николаев показал фото своего деда-ветерана 

 Накануне Дня Победы композитор расскажет о своем предке.

Тарзан, кусай локти! Королева может бросить супруга ради давнего воздыхателя

«Первый поцелуй! Первая любовь!», - поклонник, похоже, намекнул на любовную связь с...

С кем останутся дети? Пынзарь может бросить жену из-за ее пристрастия к силикону

Вечная пластика, «ботокс» и операции - Даша рискует потерять мужа, если не остановится в...

Черный список авиакомпании навсегда: Аэрофлот больше не примет Собчак на свой борт после скандала в самолете

 Телеведущая нецензурно бранью выражалась в самолете за то, что ей пришлось долго ждать...

Любовник «наградил»? Предполагаемая беременность Королевой не связана с Тарзаном

Об этом говорят в сети, рассматривая отношения пары и приближенных мужчин певцы.

Липосакция или диета? Лариса Долина сильно похудела после болезни

63-летняя певица смогла взять себя в руки и сбросить лишние килограммы, несмотря на недуг...

«Не купальник, а нижнее белье» — фанаты высмеяли фигуру и наряд Натальи Подольской

  Певица испугала поклонников «анорексичным» телом.

Любовник не жалуется? Волочкова опозорилась «свинячим» ковром

Неряшливость может быть одной из главных причин безбрачия женщины, даже кот на его фоне...

«Шмотки для престарелой тётки»: Сеть высмеяла внешний вид Наташи Королёвой

Возможно, именно из-за семейных проблем 45-летняя «ягодка» опустила руки и превратилась в...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ