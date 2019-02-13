Боится опозориться? Орлова может скрывать роман с Владом Кадони

Сегодня, 18:00 \\ Шоу-бизнес

«Любовные» и тёплые комментарии, ведущий носит её на руках и дарит роскошные букеты, по предположению, Ольга и ее соведущий находятся совсем не в дружеских отношениях.

Известная телеведущая скандального проекта «Дом-2» Ольга Орлова старается не афишировать свою личную жизнь на глазах у огромной публики. Бывшая певица часто публикует в своем микроблоге фотографии с роскошными букетами, тем самым и подливает масло в огонь, ведь многие поклонники постоянно расспрашивают Ольгу о ее избраннике. Недавно, певица намекнула, что в ее жизни все же присутствует сильное мужское плечо, но раскрывать имя ведущая не решилась.

Однако, многие все же делают попытки разузнать имя молодого человека. Как оказалось, пытались не зря. По предположению, Ольга может скрывать роман со своим соведущим Владом Кадони. К такому выводу поклонники пришли неспроста, а из-за теплых отношений двух знаменитостей. Практически под каждой фотографией потомственный экстрасенс оставляет «любовные» комментарии.

«Ты шикарная», «Орлова one love», «Что значит мне приходится тебя терпеть? Я счастлив», - пишет под снимками Кадони, сопровождая каждый различными смайликами в виде сердечек и поцелуйчиков.

Также в эфирах ребята часто заигрывают друг с другом, Влад иногда балует Ольгу роскошными букетами, а однажды и вовсе носил ее на руках.

Ранее уже говорили о том, что ребят могут связывать «служебный роман», но из-за работы им приходиться скрывать свою любовь, ведь на некоторых каналах руководство диктует определенные условия, на которые приходиться соглашаться.

А может, Ольга боится опозориться? Многие хорошо запомнили Влада по программе «Битва экстрасенсов», где эзотерик вел себя очень странно и был немного чудаковатым. Возможно, что по этой причине Орлова предпочитает сохранять отношения с «чудным» Кадони.

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Автор - Екатерина Браун
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