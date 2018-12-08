В «грязь» второй раз? Виторган пытается вернуть Собчак с помощью бывшей тещи

Сегодня, 11:00 \\ Шоу-бизнес

Фотографии с отдыха с матерью Ксении, совместное время провождение, тёплые комментарии в адрес бывшей тещи - Максим пытается воссоединиться с ведущей, считают пользователи.

Российский актер театра и кино Максим Виторган сейчас отдыхает вместе со своим наследником и Людмилой Нарусовой, своей бывшей тещей, в Испании. Судя по всему, в путешествии именно она могла заменить внуку его мать, так как она помогает актеру заботиться о Платоше в отсутствии телеведущей. Звездное семейство поселились на испанском курорте Марбелья в шикарном отеле.

Еще совсем недавно никто бы не мог подумать, что в семье знаменитостей начнутся серьезные проблемы. Семейная жизнь супругов начала рушится еще в том году, тогда Виторган и Ксения стали реже появляться на публике, а в сети появились слухи, что причиной разлада стал режиссер Константин Богомолов.

После расставания с телеведущей можно заметить, что Максим смог сохранить теплые отношения с ее матерью. На отдыхе Людмила Борисовна отпраздновала свой день рождения, а Виторган нежно поздравил ее с праздником. На своей страничке в социальной сети Instagram Максим опубликовал фотографии, на которой запечатлена мать бывшей супруги.

«Теща бывшей не бывает», - подписал он фотографию.

По предположению из сети, Виторган пытается вернуть Собчак с помощью бывшей тещи. Сама Людмила Нарусова никогда не скрывала, что ей безумно нравится муж дочери.

«Вы с Ксенией вместе?», «Обратитесь к ее маме, она поможет вернуть Ксюшу», «Вы так тепло общаетесь с бывшей тещей? Может, вы обратно и Собчак вернете?», - пишут пользователи.

Возможно, что мать Собчак действительно пытается помочь Бывшему зятю воссоединить семью, ведь маленький наследник нуждается и в маме, и в папе. Совместное времяпровождение, теплые отношения слова в адрес Людмилы Борисовны, фотографии – актер сам не перестает «крутиться» около матери Ксении.

Максим, в «грязь» второй раз? По мнению подписчиков, любовь актера к телеведущей еще не прошла, и он надеется вернуть Ксению несмотря на ее возможные измены.

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Автор - Екатерина Браун
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