Собчак похвасталась AUDI за 5 миллионов

Вполне возможно, что автомобиль Ксения получила в подарок от нового возлюбленного.

Ксения Собчак порадовала подписчиков новой фотографией в своем Instagram. Вероятно, на фото Ксения показала свой новый автомобиль AUDI. Машина, которой похвасталась Собчак, на сайтах стоит 5 миллионов. Телеведущая подписала фотографию «Угнала тебя угнала». На фотографию бурно и довольно неоднозначно отреагировали подписчики. Некоторые из них поинтересовались, точно ли в подписи к снимку имеется в виду автомобиль. Другие отметили, что Ксения отлично выглядит и пожелали ей счастья.

Можно предположить, что новый возлюбленный Ксении режиссер Константин Богомолов сделал такой дорогой подарок, чтобы купить ее любовь. В данный момент Собчак вместе с режиссером проводит время в Италии, а ранее они посетили Париж. Но не так давно телеведущая была на отдыхе в Испании вместе со своим бывшим мужем Максимом Виторганом, с которым сейчас и находится Платон. Возможно, Константин приревновал светскую львицу к бывшему возлюбленному и решил задобрить ее, чтобы она точно определилась с выбором.

Ранее Ксения Собчак рассказала в интервью Лере Кудрявцевой, что несмотря на то, что их отношения с Виторганом кончились, она собирается и дальше поддерживать с ним хорошие отношения и вместе воспитывать ребенка, отметив, что он отличный отец. Подобные заявления и могли сказаться на ревности Богомолова. К тому же, Виторган и Собчак до сих пор фактически не разведены.