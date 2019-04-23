Собчак похвасталась AUDI за 5 миллионов

Сегодня, 08:03 \\ Шоу-бизнес

Вполне возможно, что автомобиль Ксения получила в подарок от нового возлюбленного.

Ксения Собчак порадовала подписчиков новой фотографией в своем Instagram. Вероятно, на фото Ксения показала свой новый автомобиль AUDI. Машина, которой похвасталась Собчак, на сайтах стоит 5 миллионов. Телеведущая подписала фотографию «Угнала тебя угнала». На фотографию бурно и довольно неоднозначно отреагировали подписчики. Некоторые из них поинтересовались, точно ли в подписи к снимку имеется в виду автомобиль. Другие отметили, что Ксения отлично выглядит и пожелали ей счастья.

Можно предположить, что новый возлюбленный Ксении режиссер Константин Богомолов сделал такой дорогой подарок, чтобы купить ее любовь. В данный момент Собчак вместе с режиссером проводит время в Италии, а ранее они посетили Париж. Но не так давно телеведущая была на отдыхе в Испании вместе со своим бывшим мужем Максимом Виторганом, с которым сейчас и находится Платон. Возможно, Константин приревновал светскую львицу к бывшему возлюбленному и решил задобрить ее, чтобы она точно определилась с выбором.

Ранее Ксения Собчак рассказала в интервью Лере Кудрявцевой, что несмотря на то, что их отношения с Виторганом кончились, она собирается и дальше поддерживать с ним хорошие отношения и вместе воспитывать ребенка, отметив, что он отличный отец. Подобные заявления и могли сказаться на ревности Богомолова. К тому же, Виторган и Собчак до сих пор фактически не разведены.

Поделиться новостью:
Автор - Анастасия Соколова
Главное за неделю

Королёва, ау! Горбань пытается увести Тарзана с помощью вызывающих видео - сеть

Пока Мама Наташи Королёвой полностью переключила внимание дочери на себя, Сергей Глушко...

Тарзан, кусай локти! Королева может бросить супруга ради давнего воздыхателя

«Первый поцелуй! Первая любовь!», - поклонник, похоже, намекнул на любовную связь с...

Аршавин «кусает локти»: Барановская могла забеременеть от Гордона

Округлишившийся животик, желание иметь 4-го ребенка и теплые отношения с соведущим,...

«Развод и нищета»: Таролог предсказала дальнейшую судьбу Игоря Николаева

Сопьется через пару лет – гадалка рассказала о проблемах музыканта с женой и алкогольной...

Меган Маркл родила сына! Принц Гарри впервые стал отцом

 Герцогиня Сассекская подарила мужу наследника.

Черный список авиакомпании навсегда: Аэрофлот больше не примет Собчак на свой борт после скандала в самолете

 Телеведущая нецензурно бранью выражалась в самолете за то, что ей пришлось долго ждать...

Любовник «наградил»? Предполагаемая беременность Королевой не связана с Тарзаном

Об этом говорят в сети, рассматривая отношения пары и приближенных мужчин певцы.

Липосакция или диета? Лариса Долина сильно похудела после болезни

63-летняя певица смогла взять себя в руки и сбросить лишние килограммы, несмотря на недуг...

«Шмотки для престарелой тётки»: Сеть высмеяла внешний вид Наташи Королёвой

Возможно, именно из-за семейных проблем - 45-летняя «ягодка» опустила руки и превратилась...

Любовник не жалуется? Волочкова опозорилась «свинячим» ковром

Неряшливость может быть одной из главных причин безбрачия женщины, даже кот на его фоне...

Жена Игоря Николаева крупно опозорилась из-за поста о трагедии в «Шереметьево»

Юлия Проскурякова не смогла вовремя вернуться из Майами в Москву по причине трагедии в...

Ребенок не от мужа? Боярская скрывает «нагулянного» сына от общества - сеть

Ни в мать, ни в отца – малыш Елизаветы, по мнению поклонников, является результатом измен.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ