«По кабакам пусть меньше ходит»: Фанаты осудили Хилькевич за жалобу на усталость из-за детей

Сегодня, 09:00 \\ Шоу-бизнес

На отдыхе с мужем и няней Анна недовольна из-за недостаточного количества времени, на что пользователи отреагировали неоднозначно.

«Как бы это странно ни звучало, но свободного времени у нас с мужем на этом отдыхе практически нет. Да, хоть мы с няней тут, но это дел не меняет. Мы же хорошие родители, если судить по этой фотографии», - написала Анна под опубликованным фото в Instagram.

В комментариях пользователи отреагировали неоднозначно. Многие осудили Хилькевич за жалобу на усталость из-за детей, только потому, что они взяли с собой няню, то есть трое взрослых на двоих детей. Многие сравнивают актрису с другими «звёздами» и людьми, которые спокойно отдыхают в своё удовольствие, даже без няни.

Сейчас Анна Хилькевич не только активно снимается в кино, но и развивает бизнес. Об этом она сообщила на странице в Instagram в начале 2017 года. Артистка открыла свадебное агентство, а также проект с брендом одежды Hilly. Она продвигает торговую марку в качестве коммерческого директора.

Пользователи решили, что Анна просто тратит слишком много времени на другие развлечения.

«По кабакам пусть меньше ходит», - писали люди в комментариях. Ксения Бородина, например, отправлялась также с двумя детьми и няней в Дубай, но это ей совсем не помешало насладиться жаркой страной.

Однако, некоторые стали поддерживать мысли Хилькевич, говоря, что отдых с двумя детьми — не отдых. Парируя, что ей нужно просто набраться терпения и не считать детей такой же работой.


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Автор - Дарина Ваулова
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