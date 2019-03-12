«Не надо! Ничего хорошего в этом нет», - ответила Кристина фанатам, которые хотят похудеть также как она. Видимо, брак с комиком заставляет её испытывать сильный стресс, в котором нет ничего хорошего.

Сильное психическое расстройство и стресс могут стать причинами страшного заболевания — анорексии. Врачи уверены, что именно эти факторы заставляют людей страдать от болезни. Формирование нервной худобы чаще всего появляется у людей, похудевших от стресса, ведущих активный образ жизни и обращающие особое внимание на физические нагрузки.

Асмус часто радует фанатов новыми публикациями в своём личном аккаунте instagram. Девушка часто добавляет фотографии, где демонстрирует свою фигуру. Фанаты обратили внимание, что актриса на последних фото слишком худая, из-за чего стали волноваться за её здоровье.

На последней откровенной фотографии Асмус, где она намекнула подписчикам, что в её худобе нет ничего хорошего, Гарик отреагировал только одобряющими эмоджи. Неужели Харламов не боится за здоровье своей супруги. Такое открытое безразличие может быть из-за того, что в стрессе и «истощении» виноват именно он.

Впрочем, возможно, что Кристина просто боится сообщить супругу о своей проблеме из-за агрессии супруга. Асмус может заболеть анорексией из-за частых ссор с Харламовым, который подозрительно не замечает худобу актрисы.

В сети ни один раз ходили слухи о проблемах в браке артистов, которые могут довести до развода. Неужели эти домыслы правдивы и уже начали отражаться на здоровье девушки, но почему тогда она не может просто уйти от него.

Асмус и Халамов опровергали слухи о разводе, говоря о счастливом браке. Действительно, девушка, по её словам, счастлива в браке с комиком.



