Актер Игорь Стам публично уличен невестой в измене

35-летний актер Игорь Стам был публично уличен в измене. Неверность своего спутника вычислила невеста, Мария Златорунская, которая придала случай огласке в эфире передачи «На самом деле».

Известность Игорю Стаму принес сыгранный эпизод в сериале «Бедная Настя». Однако несмотря на свою публичность, актер не афиширует личную жизнь. Выяснилось, что Стам ранее был женат и имеет двое детей. Но семью он оставил ради новой возлюбленной Марии, которая стала его невестой.

По словам Златорунской, у них намечалась свадьба в мае после приобретения недвижимости. Но девушка обнаружила неизвестный счет по задолженности на квартиру. Она решила, что это сюрприз от Стама.

Невеста отправилась по адресу тайной квартиры и обнаружила, что там уже живет некая девушка по имени Ксения. Они объяснила, что является родственницей Игоря. Но Златорунская заподозрила обман и решила проверить своего избранника на детекторе лжи.

Игорь Стам и Мария Златорунская

В эфире программы выяснилось, что Мария не является невестой актера. По его словам, девушка неправильно трактовала фото, которое он ей прислал. На снимке со съемочной площадки Стам запечатлен на фоне надписи: «Мария, ты выйдешь за меня?». Но Мария – это имя одной из героинь работы, в которой участвует Стам.

А девушку Ксению актер назвал внучатой племянницей своего отца, о которой он раньше не знал, но решил помочь по просьбе родителя. Эта информация оказалась ложью. Стам публично был уличен в измене. Это доказал детектор лжи, а затем сама Ксения подтвердила эту информацию.