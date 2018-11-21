Лошизм или бедность? Инсайдеры уличили Собчак в очередном лицемерии

Порция вранья и лживости – пользователи сети заметили курящую Ксению, противоречащую собственным словам.

«Курение – признак лошизма и бедности», - знаменитый афоризм не менее знаменитой Ксении Собчак. Эта цитата числится в списке ТОП-20 цитат телеведущей.

Как известно, женщина на данный момент находится в отношениях с театральным режиссером Константином Богомоловым, с которым она была замечена на Венецианской биеналле. В Stories Богомолова появились фото с форума мирового искусства, где молодые люди, судя по всему, прекрасно проводят время, а Ксения стоит с сигареткой.

Инсайдеры уличили Собчак в очередном лицемерии из-за ее фото с сигаретой. Судя по словам телеведущей, курение – чуть ли не самый главный грех людей, из-за которого можно назвать их бедными или «лохами». Порцию вранья и лживости от Ксении в очередной раз получила ее аудитория, убедившись, что сама кандидат в президенты, так нагло противоречит своим словам.

Можно предположить, что Ксения «закурила» из-за стресса, происходящего в ее жизни. Разлад с мужем и «дележка» ребенка могли сыграть свою роль в этом вопросе. Фанаты считают, что это, конечно, никак не оправдывает телеведущую в ее несоответствии слов с действиями.

Стоит сказать, что лицемерие для Собчак далеко не ново. Женщина не раз была замечена в конфликтах и скандалах, среди которых самой громкой была ссора с журналисткой Катей Гордон. Она заявила, что Собчак «украла» ее политические идеи. После этого конфликт двух дам не утихал еще долгое время.