Унижена и раздавлена: Муж Пынзарь молча наблюдает за оскорблениями Дарьи в сети

Об этом свидетельствует бездействие Сергея в сторону обидчиков жены.

Дарья снова спровоцировала вокруг себя скандал посредством социальных сетей. На этот раз виновником происшествия стал муж знаменитости. После того, как мужчина выложил в своем Instagram видео, которое и осудили фанаты пары.

Пользователи социальных сетей не могли пройти мимо внешнего вида самой Дарьи, отметив при этом, что девушка выглядит просто отвратительно. А Сергею должно быть стыдно, что в таком прекрасном месте для отдыха он находится не с молодой красоткой, а с «тупоголовой свинкой».

«Неужели не обидно, что в такой красоте рядом с тобой не стройная молодая девушка, а вот эта неказистая, жирненькая и тупоголовая свинка со штопанной и отечной мордой?», - отметила одна из фанаток.

Якобы Дарье абсолютно плевать на мужа, а сама она заботится только о собственной внешности.

Хотя правильно говорят: всем не угодишь. Ведь буквально неделю назад Пынзарь поделилась с поклонниками милым снимком без грамма косметики, а те обрушились на девушку с критикой. Им показалось, что Дарья выглядит не лучшим образом: лицо кажется похожим на маску.

Но помимо оскорблений, Дарью могло тронуть и бездействие мужа. Якобы Сергей молча наблюдает за оскорблениями Дарьи в сети. За все время насмешек и издевательств ее благоверный ни разу не заступился за любимую. Не сделал ничего, чтобы предотвратить издевательства.

Разумеется, Дарья была унижена и раздавлена. Стоит заметить, что Сергей и сам не прочь поиздеваться над женой. Например, пару месяцев назад он публично обозвал жену «жиробасиком». Несмотря на то, что Пынзарь тщательно следит за фигурой и за внешностью в целом, ей, к сожалению, не всегда удается избежать издевок мужа.