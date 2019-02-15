Задала «бургерный» тренд. Кэти Перри повторила образ мамы Наташи Королёвой

Сегодня, 10:30 \\ Шоу-бизнес

«Создает тренды» и «Творит историю» – теперь эти лозунги относятся не только к Бузовой, но и к 73-летней женщине.

Недавно в США состоялся ежегодный благотворительный Met Gala 2019. Традиционно в этот день американские звезды выбирают самые нелепые, экстравагантные и необычные наряды, которыми хвастаются на красной дорожке. В этом году среди присутствующих оказалась и популярная певица Кэти Перри. Кто бы мог подумать, что артистка выберет для торжественного мероприятия наряд бургера и будет похожа в нем на огромную мягкую игрушку.

Примечательно, что пару лет назад мама Наташи Королёвой Людмила Порывай вышла в свет в подобном наряде. Получается, что Кэти Перри практически повторила экстравагантный образ 73-летней женщины.

 

Задала «бургерный» тренд – так можно описать сложившуюся ситуацию. На самом деле, Перри могла вдохновиться необычным нарядом, ведь Людмила Ивановна часто появляется на российском ТВ, во многом благодаря дочери. И, если раньше «создавала тренды» только Ольга Бузова, то теперь свою лепту внесла и мать популярной певицы.


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Автор - Александра Рождественская
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