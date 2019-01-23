«Не купальник, а нижнее белье» — фанаты высмеяли фигуру и наряд Натальи Подольской

Сегодня, 22:40 \\ Шоу-бизнес

Певица испугала поклонников «анорексичным» телом.

Среди знаменитостей, которые отправились на майские праздники в теплые страны, оказались Наталья Подольская со своим супругом Владимиром Пресняковым и сыном. Звездная пара активно публикует семейные снимки в Instagram. На снимках подписчики обратили внимание на формы певицы — фанаты высмеяли фигуру и наряд Натальи Подольской и отметили, что купальник с завышенной талией совершенно не сочетается с ее телосложением. «Не купальник, а нижнее белье», — сделали вывод интернет-пользователи.

В 2015 году Наталья родила Владимиру сына, и после этого не раз садилась на диеты, чтобы поддерживать фигуру. Также известно, что Подольская серьезно увлеклась спортом, что положительно сказалось не только на формах певицы, но и на самочувствии. Однако, в последнее время поклонники все чаще просят Наталью перестать худеть, потому что это может привести к анорексии или другим серьезным заболеваниям.

 Поклонники написали массу нелестных комментариев о фигуре и купальнике певицы. Жена Преснякова, считают многие, слишком похудела и теперь ей нужно снова набирать вес. Но нашлись и фанаты, которые не стали обсуждать фигуру Подольской, такие пользователи лишь порадовалась за прекрасную семью и пожелали им отличного отдыха.

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Автор - Маргарита Фрет
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