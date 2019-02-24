Свадьба «по залёту»? Потап и Настя Каменских готовятся пожениться

Сегодня, 18:47 \\ Шоу-бизнес

По информации украинских СМИ, бракосочетание артистов запланировано на 23 мая этого года.

Близкие друзья бывших участников дуэта «Потапа и Насти» проинформировали журналистов о том, что они недавно получили приглашения на свадьбу 37-летнего Алексея Потапенко и 32-летней певицы Насти Каменских. Видимо, на этот раз слухи могут оказаться правдивыми и украинские популярные артисты на самом деле готовятся пожениться. Стоит отметить, что друзья пары предпочли свои имена сохранить в секрете. Уже известно, что церемония бракосочетания состоится в Киеве, после которой молодожены отправятся в свадебное путешествие.

По слухам, потам и Настя встречались уже десять лет и якобы созрели к более зрелым отношения. Хотя не исключено, что певица могла впервые забеременеть и свадьба, как говорится в народе, может быть «по залёту». Для рэпера это будет второй брак, а Каменских выходит замуж впервые. Однако пока артисты официально не сообщали о своей возможной свадьбе.

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Автор - Светлана Тарабан
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