«Я места себе не нахожу» - Водонаева оказалась под капельницами из-за трагедии в Шереметьево

Блогер сильно нервничала двое суток, ведь восприняла беду пострадавших семей и свою миссию слишком близко к сердцу.

Алена Водонаева слишком близко восприняла трагедию в «Шереметьево», которая унесла жизни 41 пассажира. Экс-участница «Дома-2» сейчас отстаивает права и интересы родственников пострадавших, и пытается добиться запрета полета лайнеров «Сухой Суперджет», большинство из которых, по ее словам, не пригодны к полетам и требуют капитального ремонта. Она уже участвовала в написании петиции о запрете эксплуатации «убийц» Аэрофлота, и намерена идти до конца: «Я места себе не нахожу».

Происшествие в аэропорту сильно измотало ее, а сегодня утром блогер оказалась под капельницей. По словам Водонаевой, из-за трагедии она очень сильно нервничала, и внезапно почувствовала себя плохо. Испугавшись за свое здоровье, она впервые за 10 лет вызвала бригаду скорой помощи. Медики осмотрев знаменитость поставили капельницу и порекомендовали постельный режим.

Теперь ослабленная звезда очень переживает за сына Богдана, ведь за маленьким мальчиком некому присмотреть. Водонаева пожаловалась, что все ее родственники разъехались по разным городам, и даже мамы нет рядом. Она призвала друзей позаботиться о Богдане и о ней, ведь сама она пока не может даже встать с постели.