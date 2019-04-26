«Даже не поняла, испугалась» - Дарью Пынзарь едва не смыло волной в Турции

Попытка сделать эффектную фотографию могла закончиться неприятностью для экс-звезды «Дома-2».

Бывшая участница скандальной телестройки «Дом-2», а ныне успешная телеведущая и блогер Дарья Пынзарь продолжает свой сказочный отдых вместе с мужем Сергеем и двумя сыновьями в Турции. Стоит напомнить, что знаменитой женщине совсем недавно сделали пластическую операцию по уменьшения подбородка, однако даже бинты и отеки лица не мешают Дарье наслаждаться пляжным отдыхом. На днях Пынзарь рассказала и показала в социальной сети Instagram, что её едва не смыло волной, когда она попыталась сделать эффектную фотографию на фоне воды.

«Даже не поняла, испугалась», - сообщила Дарья, когда отвечала на комментарии своих подписчиков. Многие интернет-пользователи пристыдили Пынзарь за то, что она, будучи взрослой женщиной и матерью двоих детей, не знает элементарных правил безопасности на воде, тем более, когда назревает шторм. К счастью, знаменитость обошлась лишь легким испугом.