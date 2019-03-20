Алёна Рапунцель отказалась от вакцинации сына - ребенок рискует стать жертвой эпидемии гриппа

Сегодня, 17:09 \\ Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» хочет, чтобы серьезное решение по поводу прививок приняли за нее фанаты.

Бывшая возлюбленная Ильи Яббарова Алена Рапунцель родила своего первенца Богдана в начале февраля текущего года. Накануне она призналась, что сейчас перед ней стоит серьезный вопрос, связанный с вакцинацией сына. Педиатр советует ей согласиться на все предписанные по стандарту прививки, однако девушка переживает, что это не пойдет ему на пользу.

 Рапунцель-младшая запугана из-за слов других мамочек, которые уверяют, что от вакцинации лучше отказаться. Именно поэтому до сих пор ее сын за все это время получил лишь те прививки, которые поставили ему сразу после рождения в роддоме.

 Однако стоит отметить, что пока знаменитость точно не решила, какую позицию занять в этом вопросе, на кону стоит здоровье ее ребенка. До сих пор в Москве не утихла эпидемия гриппа, а значит маленький Богдан рискует стать ее жертвой. Между тем, если он заразится, то ставить прививку будет уже поздно. Кроме того, вакцинация может защитить его от таких болезней как корь, полиомиелит, краснуха, ветряная оспа и других.

Поделиться новостью:
Автор - Мартина Корф
Главное за неделю

Королёва, ау! Горбань пытается увести Тарзана с помощью вызывающих видео - сеть

Пока Мама Наташи Королёвой полностью переключила внимание дочери на себя, Сергей Глушко...

Тарзан, кусай локти! Королева может бросить супруга ради давнего воздыхателя

«Первый поцелуй! Первая любовь!», - поклонник, похоже, намекнул на любовную связь с...

«Развод и нищета»: Таролог предсказала дальнейшую судьбу Игоря Николаева

Сопьется через пару лет – гадалка рассказала о проблемах музыканта с женой и алкогольной...

Замуж не выйдет? Шпица находится в поисках лучшего партнера

Об этом свидетельствуют редкие выходы пары в свет и нежелание Екатерины провести...

Меган Маркл родила сына! Принц Гарри впервые стал отцом

 Герцогиня Сассекская подарила мужу наследника.

Черный список авиакомпании навсегда: Аэрофлот больше не примет Собчак на свой борт после скандала в самолете

 Телеведущая нецензурно бранью выражалась в самолете за то, что ей пришлось долго ждать...

«Если Агутин может, то и я»: Николаев высмеял коллегу за недалекость

 Артист рассказал фанатам про однообразие постов своего друга.

Любовник «наградил»? Предполагаемая беременность Королевой не связана с Тарзаном

Об этом говорят в сети, рассматривая отношения пары и приближенных мужчин певцы.

Липосакция или диета? Лариса Долина сильно похудела после болезни

63-летняя певица смогла взять себя в руки и сбросить лишние килограммы, несмотря на недуг...

«Шмотки для престарелой тётки»: Сеть высмеяла внешний вид Наташи Королёвой

Возможно, именно из-за семейных проблем - 45-летняя «ягодка» опустила руки и превратилась...

Ребенок не от мужа? Боярская скрывает «нагулянного» сына от общества - сеть

Ни в мать, ни в отца – малыш Елизаветы, по мнению поклонников, является результатом измен.

«Я без морщин, без седины и белыми зубами» - Гузеева ответила на подозрения в пластике

 Слишком много «сделано» во внешности артистки, а ведь без этого она была бы красивее,...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ