Алёна Рапунцель отказалась от вакцинации сына - ребенок рискует стать жертвой эпидемии гриппа

Звезда «Дома-2» хочет, чтобы серьезное решение по поводу прививок приняли за нее фанаты.

Бывшая возлюбленная Ильи Яббарова Алена Рапунцель родила своего первенца Богдана в начале февраля текущего года. Накануне она призналась, что сейчас перед ней стоит серьезный вопрос, связанный с вакцинацией сына. Педиатр советует ей согласиться на все предписанные по стандарту прививки, однако девушка переживает, что это не пойдет ему на пользу.

Рапунцель-младшая запугана из-за слов других мамочек, которые уверяют, что от вакцинации лучше отказаться. Именно поэтому до сих пор ее сын за все это время получил лишь те прививки, которые поставили ему сразу после рождения в роддоме.

Однако стоит отметить, что пока знаменитость точно не решила, какую позицию занять в этом вопросе, на кону стоит здоровье ее ребенка. До сих пор в Москве не утихла эпидемия гриппа, а значит маленький Богдан рискует стать ее жертвой. Между тем, если он заразится, то ставить прививку будет уже поздно. Кроме того, вакцинация может защитить его от таких болезней как корь, полиомиелит, краснуха, ветряная оспа и других.