Папа для будущего сына - Лобода намекнула на чувства к молодому танцору

Сегодня, 16:00 \\ Шоу-бизнес

Певица намерена осуществить свою мечту – родить мальчика?

Сегодня в Instagram-аккаунте Светланы Лободы появилось довольно неожиданное видео. Артистка смонтировала короткое видео из кадров своего клипа на композицию «Твои глаза», в котором снялся популярный танцор из команды исполнительницы Назар Грабар. «Хорошего дня нам всем», - подписала пост певица. Мини-клип получился довольно чувственным и наполненным любовью. Складывается впечатление, что Лобода таким образом намекнула на чувства к молодому танцору.

Стоит отметить, что Лободе неоднократно приписывали роман с Назаром, однако певица отрицала интрижку, уверяя, что между ними лишь рабочие отношения. За время работы с Грабаром артистка не один раз «палила» свою особенную восторженность танцором. Фанаты замечают, что ни с кем из подчиненных Светлана так мило не общается, как с Назаром.

Можно предположить, что Лобода нашла очередного жениха ради осуществления своей мечты – стать мамой в третий раз. Некогда в интервью с Андреем Малаховым исполнительница призналась, что мечтает родить сына. Если Светлана на самом деле крутит роман с 26-летним танцором, то, видимо, певице нужен не только папа для двух дочек, но и для будущего сына. А Назар вполне достойный кандидат для этого – молодой, красивый и в отличной физической форме.

Судя по всему, с Тиллем Линдеманном певицу уже ничего не связывает – рок-музыкант исчез из жизни Светланы. Сама артистка не комментирует возможную связь ни с лидером Rammstein, ни с Грабаром, поэтому вышеизложенное остается лишь предположением.

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Автор - Анна Журавлева
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