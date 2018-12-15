«Гастрономические сюрпризы» - Топалов согласился есть на камеру ради популярности

Сегодня, 15:02 \\ Шоу-бизнес

Муж Тодоренко готов потакать странным прихотям своих фанатов и начнет чаще показывать, как он ест кашу и другие блюда.

Российский певец Влад Топалов выложил в своем профиле Instagram stories, где обратился к одному из своих друзей. Певец рассказал подписчикам, что Станислав признался Владу, что ему очень нравится его stories во время приема пищи. «‎Что, собственно говоря, и требовалось доказать. Как я и говорил, даже моим друзьям интересно, что я кушаю и моя жизнь. Я с этим смирился, не вопрос. Раз вам нравится, значит, все это будет. Ждите, ждите, друзья, я готовлю для вас гастрономический сюрприз», - признался Топалов интернет-пользователям. По словам Влада, его другу нравится смотреть, как он ест кашу. 

Возможно, внезапное странное заявление связано с тем, что певца зацепили слова Филиппа Киркорова, когда тот сказал, что Влад очень много времени уделяет своей личной жизни и семье, в отличие от экс-коллеги по дуэту Smash!! Сергея Лазарева, который в этом году представит Россию на международном конкурсе Евровидение.

Не исключено, что ради увеличения популярности Топалов согласился даже есть на камеру, ведь даже у его супруги популярной телеведущей Регины Тодоренко в Instagram более 6 млн подписчиков, в то время как у Влада всего 516 тысяч. По всей видимости, Влад готов на эксперементы и будет пробовать все больше новых методов для привлечения славы.

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Автор - Маргарита Фрет
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