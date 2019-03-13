Гений маркетинга? Малышева могла преувеличить свой вес ради рекламы дорогостоящей диеты

Сегодня, 13:39 \\ Шоу-бизнес

Телеведущая утверждает, что давно ведет активную борьбу с лишним весом.

Российская телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева в своем аккаунте Instagram поделилась с подписчиками, что ее вес составляет 74,2 кг, а также сообщила, что за неделю она смогла похудеть на 1,2 кг. Ведущая отметила, что это идеальная норма снижения веса на неделю. Она призналась, что свой вес контролирует и отмечает на сайте собственной диеты. По словам Елены, ее вес растет и к лету 2018 года вес составил 84,8 кг. «‎Я борюсь!!! Улыбаюсь и терплю!!!», - говорит телеведущая.

Однако интернет-пользователи усомнились в правдивости слов Елены. «Сказки, у неё вес не больше 66 кг», «У меня такой же рост, как у неё но в свои 74 кг я смотрюсь гренадёром!», «‎Очень уж стройные ноги и талия такая... ещё и на тв люди крупнее смотрятся. Не может быть , что Е.В весит 75 кг», - оставляют комментарии под постом подписчики.

Диета Елены Малышевой - это набор готовой еды на 4 недели. Рассчитанный на ежедневный прием пищи - завтрак, обед, десерт и ужин. Как утверждает Елена, с ее наборами похудело более ста тысяч человек в разных странах мира. Тем не менее, не исключено, что Елена гений маркетинга и могла преувеличить свой вес ради рекламы дорогостоящей диеты, что привело к ее успешной монетизации.

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Автор - Маргарита Фрет
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