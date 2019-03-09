«Где прибор для ребенка?» - Фанаты заподозрили, что Рудковская не кормит сына по утрам

Сегодня, 12:59 \\ Шоу-бизнес

Похоже, продюсер Димы Билана боится, чтобы ребенок не набрал в весе и не растерял навыки фигуриста.

Подписчики известной телеведущей и музыкального продюсера Яны Рудковской в Instagram уже давно привыкли к ее рубрике под хэштегом «рубрика мои завтраки». Практически каждое утро она публикует фотографию, на которой запечатлен ее первый прием пищи. Многие заметили, что порция всегда рассчитана на одного человека, хотя знаменитость имеет не только мужа, но и сыновей.

 На снимке, который появился в ее профиле сегодня, присутствовал шестилетний Саша, однако, по всей видимости, на завтрак он вновь не рассчитывал. Так, на столе снова было накрыто лишь на одного человека. Из-за этого фанаты Рудковской заподозрили, что она и вовсе не не кормит сына по утрам.

«А где прибор для ребенка? Или вы всегда завтракает по одному? Все фото на одну персону. Как-то не по семейному все у вас», «Яна, а сына вы по утрам не кормите? Боитесь, что поправится и выступать не сможет?», - начали высказывать они свои предположения в комментариях. Тем не менее, супруга Плющенко, как и обычно, на подобные обвинения отвечать не стала.

Поделиться новостью:
Автор - Мартина Корф
Главное за неделю

Королёва, ау! Горбань пытается увести Тарзана с помощью вызывающих видео - сеть

Пока Мама Наташи Королёвой полностью переключила внимание дочери на себя, Сергей Глушко...

Тарзан, кусай локти! Королева может бросить супруга ради давнего воздыхателя

«Первый поцелуй! Первая любовь!», - поклонник, похоже, намекнул на любовную связь с...

«Развод и нищета»: Таролог предсказала дальнейшую судьбу Игоря Николаева

Сопьется через пару лет – гадалка рассказала о проблемах музыканта с женой и алкогольной...

Замуж не выйдет? Шпица находится в поисках лучшего партнера

Об этом свидетельствуют редкие выходы пары в свет и нежелание Екатерины провести...

Меган Маркл родила сына! Принц Гарри впервые стал отцом

 Герцогиня Сассекская подарила мужу наследника.

Черный список авиакомпании навсегда: Аэрофлот больше не примет Собчак на свой борт после скандала в самолете

 Телеведущая нецензурно бранью выражалась в самолете за то, что ей пришлось долго ждать...

«Если Агутин может, то и я»: Николаев высмеял коллегу за недалекость

 Артист рассказал фанатам про однообразие постов своего друга.

Любовник «наградил»? Предполагаемая беременность Королевой не связана с Тарзаном

Об этом говорят в сети, рассматривая отношения пары и приближенных мужчин певцы.

Липосакция или диета? Лариса Долина сильно похудела после болезни

63-летняя певица смогла взять себя в руки и сбросить лишние килограммы, несмотря на недуг...

«Шмотки для престарелой тётки»: Сеть высмеяла внешний вид Наташи Королёвой

Возможно, именно из-за семейных проблем - 45-летняя «ягодка» опустила руки и превратилась...

Ребенок не от мужа? Боярская скрывает «нагулянного» сына от общества - сеть

Ни в мать, ни в отца – малыш Елизаветы, по мнению поклонников, является результатом измен.

«Я без морщин, без седины и белыми зубами» - Гузеева ответила на подозрения в пластике

 Слишком много «сделано» во внешности артистки, а ведь без этого она была бы красивее,...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ