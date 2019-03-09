«Где прибор для ребенка?» - Фанаты заподозрили, что Рудковская не кормит сына по утрам

Похоже, продюсер Димы Билана боится, чтобы ребенок не набрал в весе и не растерял навыки фигуриста.

Подписчики известной телеведущей и музыкального продюсера Яны Рудковской в Instagram уже давно привыкли к ее рубрике под хэштегом «рубрика мои завтраки». Практически каждое утро она публикует фотографию, на которой запечатлен ее первый прием пищи. Многие заметили, что порция всегда рассчитана на одного человека, хотя знаменитость имеет не только мужа, но и сыновей.

На снимке, который появился в ее профиле сегодня, присутствовал шестилетний Саша, однако, по всей видимости, на завтрак он вновь не рассчитывал. Так, на столе снова было накрыто лишь на одного человека. Из-за этого фанаты Рудковской заподозрили, что она и вовсе не не кормит сына по утрам.

«А где прибор для ребенка? Или вы всегда завтракает по одному? Все фото на одну персону. Как-то не по семейному все у вас», «Яна, а сына вы по утрам не кормите? Боитесь, что поправится и выступать не сможет?», - начали высказывать они свои предположения в комментариях. Тем не менее, супруга Плющенко, как и обычно, на подобные обвинения отвечать не стала.