Пародия на Олю? Ивлеева может жестко «обломать» Бузову в своем шоу

Сегодня, 10:00 \\ Шоу-бизнес

Настя превратилась в копию ведущей «Дома-2», видимо, не случайно.

Накануне популярная ведущая и блогер Анастасия Ивлеева шокировала сеть своим «перевоплощением». Девушка, привыкшая эпатировать публику дерзкими образами, предстала перед фанатами женственной и элегантной брюнеткой. По мнению поклонников, Настя стала очень похожа на Ольгу Бузову. Действительно, Ивлеева как будто намеренно «перевоплотилась» в ведущую «Дома-2». Блогер примеряла на себя тот образ, в котором певица «сверкала» до того, как стать блондинкой.

По слухам, в таком образе Ивлеева появится в новом выпуске своего Agent Show. В сети пользователи подозревают, что это будет пародия на шоу «Замуж за Бузову». Вполне возможно, фолловеры правы – Ивлеева может жестко «обломать» Бузову в своем шоу. Ни для кого не секрет, что девушки не очень ладят между собой. Некогда Анастасия публично обвинила Ольгу в «накрутке» подписчиков в Instagram. Словесная перепалка произошла между девушками, когда Бузова попыталась выяснить у Ивлеевой, на самом ли деле она встречается с Элджеем. Разговор закончился тем, что блогер «подколола» певицу, отметив, что не страдает отсутствием женихов, в отличие от нее.

В сети до сих пор поговаривают, что Бузова недолюбливает Ивлееву из-за Элджея, к которому якобы неравнодушна. Саму же Настю это, видимо, задевает. Вполне вероятно, она решила поставить на место ведущую телестройки, для этого, похоже, и «перевоплотилась» в Олю. Не исключено, что новый выпуск Agent Show – это обычная пародия на Бузову или на ее нашумевший проект по поиску женихов.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Журавлева
Главное за неделю

Королёва, ау! Горбань пытается увести Тарзана с помощью вызывающих видео - сеть

Пока Мама Наташи Королёвой полностью переключила внимание дочери на себя, Сергей Глушко...

Тарзан, кусай локти! Королева может бросить супруга ради давнего воздыхателя

«Первый поцелуй! Первая любовь!», - поклонник, похоже, намекнул на любовную связь с...

Аршавин «кусает локти»: Барановская могла забеременеть от Гордона

Округлишившийся животик, желание иметь 4-го ребенка и теплые отношения с соведущим,...

«Развод и нищета»: Таролог предсказала дальнейшую судьбу Игоря Николаева

Сопьется через пару лет – гадалка рассказала о проблемах музыканта с женой и алкогольной...

Меган Маркл родила сына! Принц Гарри впервые стал отцом

 Герцогиня Сассекская подарила мужу наследника.

Черный список авиакомпании навсегда: Аэрофлот больше не примет Собчак на свой борт после скандала в самолете

 Телеведущая нецензурно бранью выражалась в самолете за то, что ей пришлось долго ждать...

Любовник «наградил»? Предполагаемая беременность Королевой не связана с Тарзаном

Об этом говорят в сети, рассматривая отношения пары и приближенных мужчин певцы.

Липосакция или диета? Лариса Долина сильно похудела после болезни

63-летняя певица смогла взять себя в руки и сбросить лишние килограммы, несмотря на недуг...

«Шмотки для престарелой тётки»: Сеть высмеяла внешний вид Наташи Королёвой

Возможно, именно из-за семейных проблем - 45-летняя «ягодка» опустила руки и превратилась...

Любовник не жалуется? Волочкова опозорилась «свинячим» ковром

Неряшливость может быть одной из главных причин безбрачия женщины, даже кот на его фоне...

Жена Игоря Николаева крупно опозорилась из-за поста о трагедии в «Шереметьево»

Юлия Проскурякова не смогла вовремя вернуться из Майами в Москву по причине трагедии в...

Ребенок не от мужа? Боярская скрывает «нагулянного» сына от общества - сеть

Ни в мать, ни в отца – малыш Елизаветы, по мнению поклонников, является результатом измен.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ