Пародия на Олю? Ивлеева может жестко «обломать» Бузову в своем шоу

Настя превратилась в копию ведущей «Дома-2», видимо, не случайно.

Накануне популярная ведущая и блогер Анастасия Ивлеева шокировала сеть своим «перевоплощением». Девушка, привыкшая эпатировать публику дерзкими образами, предстала перед фанатами женственной и элегантной брюнеткой. По мнению поклонников, Настя стала очень похожа на Ольгу Бузову. Действительно, Ивлеева как будто намеренно «перевоплотилась» в ведущую «Дома-2». Блогер примеряла на себя тот образ, в котором певица «сверкала» до того, как стать блондинкой.

По слухам, в таком образе Ивлеева появится в новом выпуске своего Agent Show. В сети пользователи подозревают, что это будет пародия на шоу «Замуж за Бузову». Вполне возможно, фолловеры правы – Ивлеева может жестко «обломать» Бузову в своем шоу. Ни для кого не секрет, что девушки не очень ладят между собой. Некогда Анастасия публично обвинила Ольгу в «накрутке» подписчиков в Instagram. Словесная перепалка произошла между девушками, когда Бузова попыталась выяснить у Ивлеевой, на самом ли деле она встречается с Элджеем. Разговор закончился тем, что блогер «подколола» певицу, отметив, что не страдает отсутствием женихов, в отличие от нее.

В сети до сих пор поговаривают, что Бузова недолюбливает Ивлееву из-за Элджея, к которому якобы неравнодушна. Саму же Настю это, видимо, задевает. Вполне вероятно, она решила поставить на место ведущую телестройки, для этого, похоже, и «перевоплотилась» в Олю. Не исключено, что новый выпуск Agent Show – это обычная пародия на Бузову или на ее нашумевший проект по поиску женихов.