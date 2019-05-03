Боялась гнева отца? Беременная Жанна Фриске скрывала от родителей своё положение

Сегодня, 12:00 \\ Шоу-бизнес

В Сети появилось архивное интервью, в котором певица, борясь с раком, поделилась подробностями жизни.

Большая семья Жанны Фриске очень тяжело переживает смерть певицы. 15 июня 2015 года популярная артистка скончалась от рака. Поклонники и близкое окружение Жанны до последнего надеялись на чудо, ведь после поставленного в 2013 году диагноза, врачи не гарантировали даже одного месяца жизни. Несмотря на то, что с момента смерти Фриске прошло почти четыре года. В Сети периодически появляются старые кадры, неизвестные подробности из личной жизни и архивные интервью. В одном из них Жанна рассказала, почему до последнего держала в тайне беременность.

3 мая в фан-аккаунте Платона Шепелева в Instagram опубликовали фрагмент из интервью с покойной певицей. Она рассказала, что не хотела распространяться о своем положении, потому что эта новость была «слишком личной»‎ и Жанне хотелось как можно дольше сохранить ее в тайне. Фриске скрывала свое положение не только от коллег, но и от родителей. Возможно, потому что боялась гнева отца. «У папы настолько сложный характер, что маме давно надо поставить памятник», - призналась певица в одном из интервью.

Если внешне спокойная и сдержанная на эмоции певица осмелилась дать такую оценку характеру отца, то надо полагать, что у неё было очень нелегкое детство. Вероятно, она страдала оттого, что властный, гневливый, не терпящий возражений отец жёстко воспитывал дочь. Да так, что она всю жизнь боялась его критики, гнева, недовольства.

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Автор - Маргарита Фрет
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