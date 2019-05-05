Любовник не жалуется? Волочкова опозорилась «свинячим» ковром

Неряшливость может быть одной из главных причин безбрачия женщины, даже кот на его фоне выглядит более чистым.

Знаменитая и скандальная российская Прима-балерина Волочкова недавно опубликовала фотографию в свои истории instagram. Она поделилась фото, на котором знаменитый кот Анастасии — Лакки лежит на ковре.

Волочкова опозорилась «свинячим» ковром на фото. Он выглядит неопрятно и грязно, также, как и любимый кот балерины. Такой вид ковра очень странен, ведь Анастасия имеет в доме прислугу, горничных. Видимо, из-за плохо выполненной работы она решила их уволить, либо они просто не могут справиться с, скорее всего, неряшливым поведением Примы.

Также очень странно, что Волочкова сама не может ничего предпринять и, например, почистить ковёр в своём особняке. Тем более, по её словам, она живёт вместе с «любимым», а всем известно, что многие мужчины терпеть не могут, когда дома грязно.

Анастасия всегда преподносит себя как очень утончённую и ухоженную девушку. Однако, увидев подобное становиться страшно за остальной дом. Остаётся только гадать жалуется ли любовник на это. Хотя человек должен воспринимать человека таким, какой он есть.

Во время съёмок у себя дома интервью Волочкова не стесняется показывать зрителям свой дом и убранства, но комнаты и всё остальное всегда чистые и опрятные на видео.

Также Прима опубликовала ещё отдельное видео с котом, который лежит с ней на кровати, но заметно, что его необходимо помыть, потому что шерсть уже начинает сворачиваться в колтуны. На заднем плане видно, брошенные вещи на кресло.



