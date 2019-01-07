Замуж не выйдет? Шпица находится в поисках лучшего партнера

Сегодня, 09:36 \\ Шоу-бизнес

Об этом свидетельствуют редкие выходы пары в свет и нежелание Екатерины провести процедуру бракосочетания.

Несколько месяцев назад 33-летняя Екатерина Шпица получила предложение руки и сердца от директора известной сети фитнес-клубов Руслана Попова. И конечно, согласилась! Поговаривали, что торжество состоится весной.

Однако, после заявления Катерины о том, что она вовсе не собирается выходить замуж и ее вполне устраивает совместное проживание, без штампа в паспорте, у общественности появились сомнения по поводу искренности чувств актрисы в сторону своего избранника. Получается замуж Катерина не выйдет?

Сама телеведущая как бы невзначай сообщила, что за эту связь она не держится. А если благоверный начнет «концерты» закатывать и устраивать сцены ревности, он быстро станет свободным человеком, не обремененным отношениями.

В отношениях двух самодостаточных и психологически зрелых личностей не бывает диктатуры. «Считаю, если партнёр говорит своей половинке, что ей носить и когда с подружками чай пить, – у них нездоровые отношения. Если мой мужчина попробует сказать что-то подобное, он сразу окажется в статусе свободного», - отметила актриса.

Из этого исходит, что актриса вовсе не питает чувств к своему избраннику, а причина того, что девушка все еще не покинула своего жениха скорее всего кроется в том, что она еще просто не подыскала более подходящую кандидатуру.

По всей видимости, Шпица находится в поисках лучшего партнера. Иначе, чем можно объяснить то, насколько тщательно она пытается не посещать с мужем светские мероприятия, предпочитая держаться в одиночестве.

Поделиться новостью:
Автор - Елизавета Маврина
Главное за неделю

Сынок «нарисовался»? Игорь Николаев может скрывать от Проскуряковой внебрачного ребенка

Интрижки, измены и молодые девушки – фанаты уверены, что музыкант долгое время вел...

Королёва, ау! Горбань пытается увести Тарзана с помощью вызывающих видео - сеть

Пока Мама Наташи Королёвой полностью переключила внимание дочери на себя, Сергей Глушко...

Меган Маркл родила сына! Принц Гарри впервые стал отцом

 Герцогиня Сассекская подарила мужу наследника.

Что скажет Даша? Незнакомка «спалила» интрижку Сергея Пынзарь

Об этом говорит подозрительная фотография девушки в instagram с подписью «Культурные...

Тарзан, кусай локти! Королева может бросить супруга ради давнего воздыхателя

«Первый поцелуй! Первая любовь!», - поклонник, похоже, намекнул на любовную связь с...

Плевать на судьбу Веры? Дочь Началовой отправится в детский дом по указанию отца

Считают фанаты. Они уверены, что Евгений освободится от родительских обязанностей и...

Меган Маркл родила сына! Принц Гарри впервые стал отцом

 Герцогиня Сассекская подарила мужу наследника.

Матильда вернулась? Шнуров может изменять супруге с бывшей женой

Силуэт в зеркале певца очень похож на экс-возлюбленную Сергея.

Черный список авиакомпании навсегда: Аэрофлот больше не примет Собчак на свой борт после скандала в самолете

 Телеведущая нецензурно бранью выражалась в самолете за то, что ей пришлось долго ждать...

«Если Агутин может, то и я»: Николаев высмеял коллегу за недалекость

 Артист рассказал фанатам про однообразие постов своего друга.

Липосакция или диета? Лариса Долина сильно похудела после болезни

63-летняя певица смогла взять себя в руки и сбросить лишние килограммы, несмотря на недуг...

Любовник «наградил»? Предполагаемая беременность Королевой не связана с Тарзаном

Об этом говорят в сети, рассматривая отношения пары и приближенных мужчин певцы.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ