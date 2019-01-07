Замуж не выйдет? Шпица находится в поисках лучшего партнера

Об этом свидетельствуют редкие выходы пары в свет и нежелание Екатерины провести процедуру бракосочетания.

Несколько месяцев назад 33-летняя Екатерина Шпица получила предложение руки и сердца от директора известной сети фитнес-клубов Руслана Попова. И конечно, согласилась! Поговаривали, что торжество состоится весной.

Однако, после заявления Катерины о том, что она вовсе не собирается выходить замуж и ее вполне устраивает совместное проживание, без штампа в паспорте, у общественности появились сомнения по поводу искренности чувств актрисы в сторону своего избранника. Получается замуж Катерина не выйдет?

Сама телеведущая как бы невзначай сообщила, что за эту связь она не держится. А если благоверный начнет «концерты» закатывать и устраивать сцены ревности, он быстро станет свободным человеком, не обремененным отношениями.

В отношениях двух самодостаточных и психологически зрелых личностей не бывает диктатуры. «Считаю, если партнёр говорит своей половинке, что ей носить и когда с подружками чай пить, – у них нездоровые отношения. Если мой мужчина попробует сказать что-то подобное, он сразу окажется в статусе свободного», - отметила актриса.

Из этого исходит, что актриса вовсе не питает чувств к своему избраннику, а причина того, что девушка все еще не покинула своего жениха скорее всего кроется в том, что она еще просто не подыскала более подходящую кандидатуру.

По всей видимости, Шпица находится в поисках лучшего партнера. Иначе, чем можно объяснить то, насколько тщательно она пытается не посещать с мужем светские мероприятия, предпочитая держаться в одиночестве.