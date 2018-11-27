«Экстази» и алкоголь: Милонов отправит Элджея в тюрьму из-за треков про наркотики

Об этом свидетельствует ярое намерение депутата ограничить свободу рэпера за пропаганду запрещенных веществ молодому поколению.

Творчество Элджея, если его можно так назвать, имеет большую популярность среди подрастающего поколения. Алексей пишет песни об алкоголе и наркотиках, пропагандируя их и восхваляя. Родители подростков и общественные деятели крайне обеспокоены влиянием песен Элджея на детей.

Стоит отметить, что связь между музыкой и приемом запрещенных веществ – прямая. Об этом сообщил университет Южной Флориды, проведя опрос среди добровольцев. 82% испытуемых заявили, что музыка сыграла важную роль в их первом употреблении наркотика.

В связи с невероятной популярностью Элджея, этот вопрос неоднократно широко освещался общественностью и им сильно заинтересовался депутат Виталий Милонов. Он собрался отправить рэпера в тюрьму из-за треков про наркотики. «Экстази» и алкоголь – именно этими словами рэпер привык выражать свое творчество в песнях.

Знаменитый депутат высказал свое желание отправить Элджея за решетку за его призывы употреблять наркотики. В России правительство очень тщательно пытается защитить детей от негативного влияния, предпринимая различные меры и выпуская новые, более ожесточенные законы. Судя по всему, «выйти сухим из воды» Алексею не удастся, и он будет вынужден пересмотреть свое творчество или же все-таки отправиться в тюрьму. Вряд ли скандально известный Милонов спустит ему с рук пренебрежение детьми.