Владимир Пресняков рассказал о причинах отсутствия на юбилеи Пугачевой

Сегодня, 05:07 \\ Шоу-бизнес

Свой 70-ый день рождения Алла Борисовна Пугачева отмечала несколько дней. Однако ни на одном мероприятии не присутствовал ее бывший зять Владимир Пресняков. Певец в интервью для «Дни.ру» рассказал о причинах отсутствия на юбилеи Примадонны.

 Как известно, долгое время Владимир Пресняков был зятем Аллы Пугачевой. Певец прожил в официальном браке с Кристиной Орбакайте 11 лет. За это время у пары появился сын Никита, который стал первым внуком Примадонны.

Однако, несмотря на родственные связи, Владимир Пресняков не появился на юбилеи Пугачевой. Причиной своего отсутствия как на концерте, так и на банкете, он назвал плотный рабочий график. Пресняков гастролировал с концертным туром по стране, поэтому не смог лично поздравить бывшую тещу.

 В своем аккаунте Инстаграма Пресняков все же поздравил Пугачеву с юбилеем, назвал ее своим учителем и признался в любви.

Напомним, что ранее Владимир Пресняков говорил в СМИ о том, что на юбилейный концерт его никто не приглашал, и что с Пугачевой они практически не общаются.

Поделиться новостью:
Автор - Мария Титова
Главное за неделю

Сынок «нарисовался»? Игорь Николаев может скрывать от Проскуряковой внебрачного ребенка

Интрижки, измены и молодые девушки – фанаты уверены, что музыкант долгое время вел...

Королёва, ау! Горбань пытается увести Тарзана с помощью вызывающих видео - сеть

Пока Мама Наташи Королёвой полностью переключила внимание дочери на себя, Сергей Глушко...

Меган Маркл родила сына! Принц Гарри впервые стал отцом

 Герцогиня Сассекская подарила мужу наследника.

Что скажет Даша? Незнакомка «спалила» интрижку Сергея Пынзарь

Об этом говорит подозрительная фотография девушки в instagram с подписью «Культурные...

Тарзан, кусай локти! Королева может бросить супруга ради давнего воздыхателя

«Первый поцелуй! Первая любовь!», - поклонник, похоже, намекнул на любовную связь с...

Плевать на судьбу Веры? Дочь Началовой отправится в детский дом по указанию отца

Считают фанаты. Они уверены, что Евгений освободится от родительских обязанностей и...

Меган Маркл родила сына! Принц Гарри впервые стал отцом

 Герцогиня Сассекская подарила мужу наследника.

Матильда вернулась? Шнуров может изменять супруге с бывшей женой

Силуэт в зеркале певца очень похож на экс-возлюбленную Сергея.

Черный список авиакомпании навсегда: Аэрофлот больше не примет Собчак на свой борт после скандала в самолете

 Телеведущая нецензурно бранью выражалась в самолете за то, что ей пришлось долго ждать...

«Если Агутин может, то и я»: Николаев высмеял коллегу за недалекость

 Артист рассказал фанатам про однообразие постов своего друга.

Липосакция или диета? Лариса Долина сильно похудела после болезни

63-летняя певица смогла взять себя в руки и сбросить лишние килограммы, несмотря на недуг...

Любовник «наградил»? Предполагаемая беременность Королевой не связана с Тарзаном

Об этом говорят в сети, рассматривая отношения пары и приближенных мужчин певцы.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ