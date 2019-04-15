Владимир Пресняков рассказал о причинах отсутствия на юбилеи Пугачевой

Свой 70-ый день рождения Алла Борисовна Пугачева отмечала несколько дней. Однако ни на одном мероприятии не присутствовал ее бывший зять Владимир Пресняков. Певец в интервью для «Дни.ру» рассказал о причинах отсутствия на юбилеи Примадонны.

Как известно, долгое время Владимир Пресняков был зятем Аллы Пугачевой. Певец прожил в официальном браке с Кристиной Орбакайте 11 лет. За это время у пары появился сын Никита, который стал первым внуком Примадонны.

Однако, несмотря на родственные связи, Владимир Пресняков не появился на юбилеи Пугачевой. Причиной своего отсутствия как на концерте, так и на банкете, он назвал плотный рабочий график. Пресняков гастролировал с концертным туром по стране, поэтому не смог лично поздравить бывшую тещу.

В своем аккаунте Инстаграма Пресняков все же поздравил Пугачеву с юбилеем, назвал ее своим учителем и признался в любви.

Напомним, что ранее Владимир Пресняков говорил в СМИ о том, что на юбилейный концерт его никто не приглашал, и что с Пугачевой они практически не общаются.