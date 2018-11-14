Попрощается с малышом? Топалова могут лишить родительских прав по инициативе жены

Приступы агрессии, психические расстройства и неадекватное поведение – все это, по мнению фанатов, может послужить причиной для того, чтобы отнять у Влада сына.

Судя по всему, в семье Топалова и Тодоренко настают трудные времена. Ссоры и конфликты происходят все чаще, а супруги стараются уколоть друг друга как можно больнее, особенно на публику.

В сети поползли слухи о том, что Топалова могут лишить родительских прав по инициативе жены. Вероятно, что Влад попрощается с малышом, если Регина ограничит их общение. Поклонники пары решили, что при разводе, сын наверняка останется с Региной и даже в случае судебного разбирательства, суд встанет на сторону матери.

Всем давно известно, что у певца в прошлом были проблемы с наркотиками и алкоголем, хотя сам он уже не раз заявлял о том, что пагубные увлечения уже остались позади, многие люди считают, что бывших наркоманов и алкоголиков не бывает. Якобы, рано или поздно произойдет срыв, а мужчина не сможет удержаться перед искушением.

Топалов не раз говорил о своих психических расстройствах. Например, у мужчины есть предрасположенность ко вспышкам гнева и патологическая чистоплотность. Помимо этого, мужчина недавно поделился тем, что Регина отвратительная хозяйка. Она абсолютно не умеет готовить, а дома творится постоянный хаос и бардак. По словам самого Влада, он неоднократно пытался вразумить нерадивую женушку, но все пошло крахом. Топалов признался, что это жутко выводит его из себя и от переполняемой его ярости он не может здраво мыслить, поэтому происходят новые конфликты.

Судя по всему, скоро браку Регины и Топалова настанет конец, по исходу которого, маленький Миша останется жить с мамой, а сама Регина предпочтет решить Влада родительских прав из-за опасения за здоровье и психику ребенка.

И это вполне понятно, кто будет рад влиянию на ребенка бывшего наркомана со вспышками гнева? Вполне могло произойти так, что Влад нужен был Регине всего лишь для рождения ребенка. И судя по всему он стал бесполезен, да еще и с неустойчивым нервным состоянием.