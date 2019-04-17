Держит связь с космосом? Над головой Билана появилась странная «антенна»

Помехи в кадре или след от летящего самолета могли придать фотографии немного мистики.

Недавно Дима Билан поделился в своем Instagram-аккаунте интересной фотографией, которая на первый взгляд не имеет ничего странного. Но, если присмотреться, то можно заметить, что над головой певца появилась странная «антенна». Белая полоса в небе находится практически перпендикулярно к плоскости снимка и как будто упирается в голову исполнителя. Выглядит так, словно Билан держит связь с космосом с помощью этой странной полосы, но, естественно, мистики в этом быть не может. Скорее всего, причиной появления такого дефекты стал пролетающий мимо самолет, оставивший след, или неудачный кадр с помехами.

Стоит отметить, что в своем посте Дима поинтересовался у поклонников, какие песни они хотели бы услышать на его концертах в Америке.

Подписчики Билана сразу принялись ему отвечать и называть любимые композиции. Оказалось, что больше всего люди любят его «старые» песни, которые впервые услышали много лет назад.