«Белые розы» украл у «Ласкового мая»? Разин может засудить Билана за «плагиат» знаменитой песни

Сегодня, 10:30 \\ Шоу-бизнес

Если в суде удастся доказать, что трек певца хотя бы частично перенят, то последствия могут быть неприятными.

Уже который раз певец Дима Билан говорит о том, что работает над записью своей новой песни «Белые розы». Из-за громкого названия песни почти автоматически возникает ассоциация с одним из самых популярных треков советской группы «Ласковый май». Впрочем, такой же эффект был бы и в том случае, если новая песня артиста называлась «Хочу перемен!» - тогда вспомнился Цой и его группа «Кино».

Но на что именно артист надеется, когда слово в слово копирует названия известных песен? Это что-то вроде уловки, чтобы при поиске песни «Ласкового мая» первой появлялась композиция Билана? В этом случае, продажи и прослушивания оригинальной композиции, вероятно, сильно упадут и в iTunes, и в других платных музыкальных архивах. Вряд ли это понравится продюсеру «Ласкового мая» Андрею Разину.

Возможно, теперь исключительно из принципа Разин будет выискивать «плагиат» в треке Билана, а если найдет, то может засудить артиста. Но действительно ли Билан «Белые розы» украл у «Ласкового мая»? Может быть большой тайной является то, что песню записывают с ведома Разина или же при его участии? В этом случае, конечно, о суде не может быть и речи.

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Автор - Твардовская Нина
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