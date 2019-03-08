«Прощение - путь к любви» - Лорак намекнула, что готова простить Лазареву измены

Каролина и Сергей давно скрывают роман, если верить слухам.

В этом году певец Сергей Лазарев поехал от России на песенный конкурс «Евровидение» в Израиль, уже сейчас он на своей странице в соцсети публикует фото из солнечного Тель-Авива. Однако с кем именно артист поехал и будет ли его поддерживать на конкурсе любимый человек – большая загадка, ведь артист тщательно скрывает свою личную жизнь. Впрочем, по слухам, одной единственной женщиной Сергея может быть только одна известная персона, в компании которой его замечают постоянно – это Ани Лорак.

Как бы часто пара ни называла себя «просто друзьями», порой они выглядят как самые настоящие любовники. Впрочем, и над их безоблачными отношениями в последнее время нависла «грозовая туча», ведь пара сильно отдалилась друг от друга из-за подготовки Сергея к «Евровидению».

Этот песенный конкурс очень важен ему как артисту, ведь в этом году будет его вторая, и, наверное, последняя попытка Лазарева завоевать на нём первое место. Конечно, сейчас вокруг него постоянно крутятся красивые женщины, которые вполне могли соблазнить Лазарева на близость, что и могло стать причиной разлада с Лорак.

Но певица не из тех, кто сжигает мосты в отношениях, а в недавнем интервью она призналась, что чаще уступает людям, чем ссорится – свою гордость она способна отодвинуть на второй план. «Прощение - путь к любви», - сказала тогда артистка, и, возможно, тем самым намекнула, что готова простить Лазареву его измены.